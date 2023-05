Nejlepší střelec Holýšova se na jaře rozstřílel. Ve statistice má 12 branek, osm jich dal v šesti jarních zápasech. "Před měsícem se mi také povedl hattrick. Ale řekl bych, že ve Lhotě to byl jeden z těch lepších zápasů, které jsem odehrál. Podzim mně příliš nevyšel. Ale v mém věku dvanáct gólů zase není špatné číslo. Věřím, že ještě nějaké góly přidám," prohlásila opora fotbalového Holýšova.

Střelecký apetit je o to cennější, že Lhota se pohybuje kolem čtvrtého pátého místa soutěžní tabulky. "A ještě lepší to bylo, že se hrálo u nich. Celek ze špičky tabulky, takže nic lehkého. O to hezčí bylo, že jsme ve Lhotě vyhráli 3:0," dodal Šperl.

Tři body mají pro Holýšov cenu zlata, protože na dvanáctém místě zvýšil svůj náskok od sestupových vod tabulky, a naopak se přiblížil na dva body středu tabulky. "Vypadá to, že z divize spadne hodně celků ze západních Čech. Konec tabulky je bodově hodně zahuštěný. Pokud by se nám teď povedlo vyhrát v Nepomuku, odskočili bychom spodku tabulky, což by bylo super," přemítal útočník Holýšova.

Zranění a úzký kádr zapříčinilo, že Holýšov přijel do Lhoty pouze se čtyřmi fotbalisty na střídání. Jedním ze zdravých tahounů je tak Václav Šperl. "Máme dobrý tým a snažíme se makat jeden za druhého. Jsem na hřišti od toho, abych něco proměnil. Čtyři hráči na střídání? Tohle nás trápí dlouhodobě. Nemáme široký kádr, abychom ho mohli někým kvalitním oživit. Není dobré, že se takhle hraje, moc nám to nepomůže. Ale musíme to odmakat s tím, co máme," konstatoval 37letý fotbalista.

"V září mi bude 38 let, takže přemýšlím, jestli příští sezona nebude poslední. Mám rodinu, pracuji v Německu a někdy je toho až až. Toho času není moc," dodal Václav Šperl.

