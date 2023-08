V prvním kole porazili Sušici na domácím hřišti 3:1, ale ve druhém pokračování nového ročníku krajské I. A třídy narazili. Fotbalisté TJ Dobřany, kteří jsou v soutěži nováčkem, prohráli na hřišti FK Žákava těsně 0:1. O jedinou branku utkání se postaral domácí štírek Matěj Boukal.

I. A třída, 2. kolo: FK Žákava (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dobřany (červení) 1:0 (0:0). | Foto: TJ Dobřany fotbal / Helena Fabiánová

„Věděli jsme, že nás nebude čekat nic jednoduchého. Bohužel s námi neodjel Ondra Havlíček, který si odnesl zranění z prvního domácího utkání proti Sušici. I přesto, že nás trenér připravoval na to, co bude Žákava hrát, hrozil soupeř hlavně po těchto situacích,“ zlobil se v hodnocení zápasu pro klubový facebook brankář asistent trenéra fotbalistů TJ Dobřany v jedné osobě Karel Kripner.

„V prvním poločase jsme se bohužel vůbec nemohli dostat do tempa. Nějaké náznaky šancí tam sice byly, ale ty vyřešila pozorná obrana domácích i s pomocí gólmana. Do kabin se tedy šlo za stavu 0:0,“ popisoval Karel Kripner.

„Bohužel jsme inkasovali první branku utkání již po dvanácti minutách druhého poločasu, kdy jsme si opět nepohlídali jednoduchý nákop za obranu a domácí šli do vedení. Od té doby jsme konečně trochu přidali na tempu, a také jsme se dostávali do zakončení. Naše největší šance přišla v 92. minutě, ale Tomáš Klír trefil bohužel jen tyčku domácí branky. Hned chvilku na to ukončil hlavní rozhodčí utkání a my jsme odjeli domů s první porážkou,“ dokončil Kripner hodnocení zápasu, a závěrem ještě poděkoval početné skupince dobřanských příznivců, kteří přijeli fotbalového nováčka podpořit přímo na stadion.

„Zároveň bych chtěl pozvat všechny naše fanoušky na příští utkání, které odehrajeme v sobotu od 10.15 hodin na domácím hřišti s mužstvem TJ START Tlumačov,“ pozval Karel Kripner. Napraví si Dobřany proti Tlumačovu reputaci?

