Víkendový program nižších amatérských soutěží fotbalistů nabídne fanouškům v kraji celou řadu atraktivních konfrontací. Velká pozornost bude upřena především na tři duely 10. kola divizní skupiny A, v nichž půjde nejen o důležité body, ale také o prestiž. Hrají se totiž tři regionální derby – Petřín přivítá béčko Domažlic, Doubravka hostí rivala z Rokycan a dvanácté Klatovy na svém hřišti změří síly s posledním Tachovem.

Fotbalisté FK Tachov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) jedou v desátém kole FORTUNA divize A do Klatov. | Foto: Jan Vydra

Právě tento souboj bude hodně zajímavý pro tachovského fotbalistu Matěje Šoula, jenž do kádru nováčka divize přestoupil v létě právě z Klatov. „Ale neřekl bych, že tento zápas pro mě bude nějak zvlášť pikantní. Beru ho jako každý jiný, ale samozřejmě se už hodně těším. Těším se, až uvidím zase všechny kluky, se kterými jsem ještě nedávno hrál,“ svěřil se Deníku mladý obránce Tachova.

Fotbalista Matěj Šoul ještě v dresu SK Klatovy 1898.Zdroj: Jindřich Schovanec

Šoul od duelu v Klatovech očekává dobrý zápas. „A rozhodně náročný, ve kterém se bude hrát o důležité tři body. My musíme navázat na výkony z posledních utkání, kde to z naší strany bylo opravdu dobré, i když jsme body nesbírali. Ale snad nám to tam už začne padat,“ přeje si jednadvacetiletý hráč před bitvou v Klatovech, která začíná v sobotu od 16 hodin.

Fotbalový program / kam za fotbalem

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 10.15: Vltavín – Viktoria Plzeň B, 16.00: Jiskra Domažlice – Písek, neděle 16.00: Povltavská Fotbalová akademie – FK Robstav. FORTUNA divize A – sobota 10.15: Petřín Plzeň – Jiskra Domažlice B, 16.00: Klatovy – Tachov, Doubravka – Rokycany.



Krajský přebor – pátek (dnes) 18.00: Petřín Plzeň B – Rapid Plzeň, sobota 12.00: Košutka Plzeň – Bohemia Kaznějov (hř. Ledce), 16.00: Černice – Slavoj Mýto, Sokol Lhota – Slavia Vejprnice, Okula Nýrsko – Horní Bříza, Nepomuk – Holýšov, neděle 16.00: Sokol Radnice – Chotíkov.



I. A třída – sobota 10.15: Tlučná – Koloveč, Dobřany – Křimice, 16.00: Žákava – Luby, neděle 16.00: Chlumčany – Horšovský Týn, Smíchov Plzeň – Bolevec, Tlumačov – Staňkov, Malesice – Sokol Kralovice, Sušice – Slovan Plzeň.



I. B třída, skupina A – sobota 12.00: Merklín – Mrákov, 16.00: Planá – Dlouhý Újezd, neděle 14.00: Stráž – Chotěšov, 15.00: Chodov – Postřekov, Klenčí pod Čerchovem – Krchleby, 16.00: Koloveč B – Bor (hř. Únějovice), Stod – Kdyně.



I. B třída, skupina B – sobota 10.15: Bolešiny – Horažďovice, 10.30: Spálené Poříčí – Mochtín, 12.30: Starý Plzenec – Měcholupy, 16.00: Strážov – Sv. Hrádek, Chanovice – Klatovy B, neděle 16.00: Svéradice – Blovice.



I. B třída, skupina C – sobota 16.00: Město Touškov – Úněšov, Zbiroh – Slavia Vejprnice B, Plasy – Volduchy, Mladotice – Chrást, neděle 16.00: Mýto B – Horní Bříza B, Strašice – Rokycany B, Zruč B – Dýšina.

