„Asi remízový zápas, ve kterém jsme byli produktivnější. V prvním dějství měla Horní Bříza více ze hry, my jsme zase byli lepším týmem ve druhém poločase. Obzvlášť pak v posledních třiceti minutách kluci ukázali, že fotbal hrát umějí,“ liboval si trenér Lhoty Petr Nykles.

Poločas: 0:0. Branky: 59. D. Křížek, 66. M. Křížek, 77. Kotrnoch – 61. J. Mašek. Rozhodčí: Ruda. ŽK: 2:1. Diváci: 153.

Lhota: Jan Rojík – Záhrobský, Horník (89. Fikerle), M. Křížek (89. P. Nový), P. Suda, Šroubek, J. Kohout, Kotrnoch, Langer (46. P. Kalabza), Štverák, Švehla (38. D. Křížek, 82. V. Suda). Trenér: Petr Nykles.

Horní Bříza: V. Zach – Zavadil (56. P. Voves), Lavička, Koudele (68. Trojanec), S. Rous, Kouřil (74. Polák), Gavrylovskyy (56. Netáhlo), Do Thanh Tung, Kraček, J. Mašek (68. Kellich), J. Paukner. Trenér: Aleš Zach.

Bolevec – Nepomuk 0:3

„Jsou to body z venku, kterých si nesmírně moc vážíme. Zápas byl velice těžký, ale kluci to odmakali. Chtěl bych také pochválit všechny tři rozhodčí, kteří celé utkání zvládli na jedničku,“ říkal po výhře spokojený kouč Nepomuku Josef Viktora.

Poločas: 0:3. Branky: 14. Voráček, 30. Šmíd, 38. A. Viktora. Rozhodčí: Šálková. ŽK: 3:1. Diváci: 90. Hřiště: Nýřany.

Bolevec: Körner – Šnaider, Humpál, Winkelhöfer (46. Loula, 90. Běl), Bublík, Vávra (89. Vetešník), T. Lešek, Pelnář, Hibler, Greif (46. Zítek), Toman. Trenér: Michal Bublík.

Nepomuk: Baroch – Ticháček (87. Skala), Voráček, R. Rous (87. Berkovec), Kozák, Vosyka (78. Marek Baran), Michal Baran, J. Kalabza, Kašpar (68. Váňa), Šmíd, A. Viktora (78. Panc). Trenér: Josef Viktora.

Stříbro – Staňkov 5:4

„Znovu jsme doplatili na špatný začátek, pak se to těžko otáčí, i když my to skoro dokázali. V prvním poločase jsme byli domácím vyrovnaným soupeřem, ve druhém dějství jsme byli na hřišti určitě lepší,“ bilancoval zklamaný kouč poraženého Staňkova Milan Kucharič.

Poločas: 3:0. Branky: 1. a 4. Čížek, 12. Bůžek, 46. Lanfranchi, 89. Kohut – 60. Záhoř, 68. F. Dolejš, 73. Čížek vlastní, 90. Gust. Rozhodčí: Petrželka. ŽK: 4:0. Diváci: 265.

Stříbro: L. Dolejš – Hřebík, Vejvoda, Pavlas (52. Kohut), Korynta, Lanfranchi, R. Skopový, Stehlík (89. Hruška), Pospíchal, Čížek, Bůžek (83. Kertis). Trenér: Jakub Křehlík.

Staňkov: Jánský – M. Liška, F. Dolejš, Záhoř, Hrdina, Mifek, Pitipáč (61. V. Voves), Bozděch, Šimůnek, Gust, Váchal. Trenér: Milan Kucharič.

Tlumačov – Rapid 0:2

„Cenná výhra. Jsme rádi, že jsme odčinili porážku z úvodního kola. Ve druhém poločase jsme ale přežili velký tlak domácích, kteří hrozili převážně ze vzduchu. Rozhodujícím okamžikem byla neproměněná penalta Tlumačova za stavu 1:0 pro nás,“ komentoval vítězství trenér Rapidu Pavel Šimsa.

Poločas: 0:1. Branky: 45. T. Roubal, 90+3. Filipčík. Rozhodčí: Říha. ŽK: 1:4. Diváci: 68.

Tlumačov: Pejsar – Leitl, Fořt, Žák, Wolf, T. Šindelář (61. Hamor), Pfeifer (80. R. Šindelář), Kobes (61. Minařík), Copák, Džugan, Malík. Trenér: Pavel Čadek.

Rapid Plzeň: J. Liška – Tarhaj, Kořenek, Buček, J. Šindelář, Kadlec (90. Filipčík), Klekner, Salvét, Harmady, T. Roubal (80. Maur), Ledvina (63. P. Korelus). Trenéři: Pavel Šimsa a Jaromír Mysliveček.

Černice – Zruč 3:0

„Od začátku jsme na hřišti dominovali v nasazení i pohybu. Sice jsme se v prvním poločase nedokázali prosadit, ale to jsme si vynahradili ve druhém dějství. Zasloužené vítězství, hráči zaslouží velkou pochvalu a poděkování za předvedený výkon,“ lebedil si kouč Černic Petr Kural.

Poločas: 0:0. Branky: 51. P. Eger, 57. Peterka, 81. Hrach. Rozhodčí: Fencl. ŽK: 0:1. Diváci: 150.

Černice: Bouzek – Vít, Mlnařík, Pechek, Skala, P. Eger (81. E. Eger), Hrach (84. Toman), Zeliński (73. Müller), Trnka (73. Hohlberger), Peterka (81. Mastný), Švejda. Trenér: Petr Kural.

Zruč: Strejc – Pechman (31. Kubeš), Lang, D. Král, Pavel (68. Korous), Polák (68. Šulan), A. Král, Sperl (12. Mošna), M. Fryček, M. Knakal, Tobrman. Trenér: Jaroslav Urbánek.

Meclov – Vejprnice 1:4

„Jsem rád, že jsme dokázali zvítězit, protože jsme si vytvořili více brankových příležitostí. Když jsme se dostali do dvoubrankového vedení, soupeř otevřel hru a to nám vyhovovalo. I díky tomu jsme nakonec výsledek ještě navýšili,“ mohl být spokojený hlavní trenér fotbalových Vejprnic Jiří Šámal.

Poločas: 0:2. Branky: 87. Levchenko – 10. a 59. Kramer, 41. a 79. Heller. Rozhodčí: Kříž. ŽK: 1:2. Diváci: 50. Hřiště: Třebnice.

Meclov: Chrž – Klíma (85. Strouhal), Kafka, P. Vogeltanz, Obdržálek, Marek, Levchenko, Čižikov, Hein (69. Chromý), Němec, Havlíček. Trenér: Jiří Vogeltanz.

Vejprnice: Turek – Heindl (85. Vomáčka), O. Černý, Rada, Bayer (85. Baxa), Kramer, Kotva, D. Křen (24. Heller), Svoboda, Puhlovský, Potoček. Trenér: Jiří Šámal.

Jiskra B – Chotíkov 4:1

„S výkonem hráčů jsem spokojený. Především v první půli jsme soupeři vnutili naši hru a dominovali. Druhý poločas poznamenala průtrž mračen, ale i tak jsme přidali další góly a nakonec po zásluze vysoko zvítězili,“ těšilo trenéra domažlického béčka Pavla Javorského.

Poločas: 1:0. Branky: 50. a 64. Kropáček, 40. Bauer, 69. Hojda – 76. Rubricius. Rozhodčí: Picek. ŽK: 1:3. ČK: 71. Kučera (Chotíkov). Diváci: 50.

Jiskra Domažlice B: Červený – Bauer (68. Souček), T. Korelus, Hojda, D. Lešek, Lucák (86. Kalný), V. Černý, Vlček (79. P. Vogeltanz), Čadek, Peroutka (68. Růžek), Kropáček. Trenér: Pavel Javorský.

Chotíkov: Němec – Buchta (46. L. Vlk), Klepal, Kučera (71. Lopata), D. Míka, M. Míka (46. P. Černý), Michal Prais, Rubricius, Vild (81. Soukup), J. Vlk, Vraštil (81. Cirok). Trenér: Petr Kučera.

Nýrsko – Holýšov 1:2

„Velmi cenné body proti silnému soupeři. Několikrát nás podržel brankář, zejména v závěru, kdy měli domácí obrovský tlak,“ ulevil si kouč Holýšova Jiří Jakš.

Poločas: 0:1. Branky: 56. Varga – 10. a 47. Šperl. Rozhodčí: Bureš. ŽK: 2:2. Diváci: 151.

Nýrsko: Jarolím – Kopřiva, Varga, T. György, K. Kalivoda ml., I. György, Bastl (50. Šnour), Lužný, Brož, Pavlík, Kužma (50. Rubáš). Trenér: Karel Kalivoda st.

Holýšov: Švihořík – Trhlík, Remiáš, Černohorský, Vítek (64. Kaas), Šperl, Michálek, Vnouček, Polák, Kraus, Šobr (84. D. Zavadil). Trenér: Jiří Jakš.