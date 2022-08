FOTO, VIDEO: Domažlice přivezly na úvod ČFL z pražského oraniště tři body

Za otloukánka nebude chtít být Slavoj Koloveč. Naopak. Nováček soutěže, kterého vede zkušený lodivod Martin Steinbrücker, bude chtít v soutěži spíš čeřit vodu. Do týmu přišel útočník Pavel Vachtl, jenž v minulé sezoně nasázel v dresu Chudenic 26 gólů, a také křídelník Tomáš Pergl s brankářem Patrikem Bejdákem. „Ale vyčíslitelné cíle si nedáváme. Chceme hrát hezký a útočný fotbal,“ přemýšlí nahlas Martin Steinbrücker, jehož tým do I. B třídy postoupil díky famóznímu tažení v okresním přeboru Domažlicka, ve kterém z dvaadvaceti zápasů neztratil ani bod a nasázel nevídaných 152 branek.

Fotbalisté Slavoje Koloveč (na archivním snímku).Zdroj: Robert Babor

„Moc se těšíme na derby zápasy. V okrese jsme je sice také hráli, ale spíše s béčkama. Teď to bude pro nás zajímavější a myslím si, že i pro diváky. Kluci jsou po loňské sezoně v euforii, ale jak na tom budeme, nám ukáže až situace po osmém devátém kole,“ uvědomuje si kouč Steinbrücker.

Skupinu B letos bude hrát hned devět týmů z Klatovska, které doplní pět týmů z Plzeňska. K favoritům se určitě mohou řadit Svéradice, které vloni spadly z vyšší I. A třídy, když absolutně nezvládly baráž s Malesicemi. „My se musíme dát v první řadě zdravotně dohromady a musíme doplnit kádr,“ hlásil trenér Martin Heimlich po neúspěšné baráži s Malesicemi, která odsoudila jeho tým právě do nejnižší krajské soutěže. „Od nové sezony nás čeká I. B třída, tím pádem i několik derby utkání, a my uvidíme, na co budeme mít. Nebudu po pádu velkohubě vyhlašovat okamžitý návrat, spíše se budeme snažit kádr přebudovat a zapracovat do něj mladé hráče,“ poznamenal kouč Svéradic.

Fotbalisté FK Svéradice.Zdroj: Jindřich Schovanec

V céčkové skupině budou na celkový triumf, a tím pádem i postup útočit především týmy Chrástu, plzeňského Slovanu a možná i Města Touškova. Do toho všeho budou chtít promluvit jistě i dva týmy z Rokycanska - Volduchy a béčko Slavoje Mýto, které ještě vloni hrálo I. A třídu.

