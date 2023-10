V uplynulém ročníku jste nevstřelil ani jednu branku. Jste rád, že jste prolomil střelecké čekání? Bylo to dost dlouhé čekání a i trenér mi před zápasem s Černicemi řekl, že by se konečně chtělo už i trefit a dát branku. Tak jsem trenéra poslechl a konečně se trefil. Samozřejmě jsem rád za prolomení téhle smůly a snad budu pokračovat takhle i nadále.

Bral jste nějak speciálně, že to bylo proti Černicím, kde jste s fotbalem začínal?

Byl jsem rád, že jsem se prosadil, ale nijak zvlášť jsem branky neslavil. Černice mi daly možnost začít s fotbalem, vychovaly a měl jsem tam hlavně zázemí, kde jsem mohl začít.

Po horším startu do sezony jste najeli na vítěznou vlnu. Jaké máte cíle?

Začátek jsme určitě nechytili nejlépe, ale každým dalším zápasem jsme víc sehraní a je to vidět na partě i na výsledcích. Určitě bychom chtěli brát horní příčky tabulky a ukázat naši momentální fazónu, kterou teď určitě máme.

Vaší úspěšnou sérii ukončila v sobotu Lhota. Co utkání rozhodlo?

Prohráli jsme si to sami. Jako tým jsme opravdu silní, ale proti Lhotě jsme se nesoustředili na náš výkon. Měli jsme hodně řečí a přizpůsobili jsme se hrou Lhotě, které to vyhovovalo. Čekala na gól, který přišel. Stalo se a nedá se s tím nic dělat. Musíme se teď soustředit na sebe a odčinit to v dalším utkání.

Slyšel jsem, že v Holýšově je pokladník týmu ohledně hlasování v anketě hodně aktivní. Byl to i teď jeho počin, že jste zvítězil?

Hodně aktivní je podle mě slabý odvar. Má načtený veškeré narozeniny, svátky a nebo cokoliv, za co by mohla být pokuta. I tentokrát byl velice aktivní. Hned, jak jsem viděl své jméno v anketě, jsem rovnou počítal s pokutou jako nominovaný a následně i jako vítěz ankety.

V loňské sezoně jste působil postupně v divizní Horní Bříze a pak na Doubravce. Nepřišla pak už žádná nabídka?

Bylo to dost chaotické období z ohledu přestupů, ale hlavně jsem si čuchnul víc k divizi. Nabídky určitě byly, ale nevyhovovaly mi z určitých hledisek.

Pomýšlíte ještě tedy na vyšší soutěž?

Pořád plánuji hrát divizi. Úroveň soutěže je už poměrně vysoká a náročnost si udržet místo v základní sestavě je obtížná a nutí mě nepřestat na sobě pracovat. Jinak ještě vyšší soutěž než divizi bych si klidně zkusil, ale spíš zůstanu u sledování fotbalu v televizi, jde jim to tam líp než mně (úsměv).

Čím vás v létě oslovil Holýšov?

Rozhodl jsem se podle soupisky, kde jsem viděl známé tváře ze střední nebo ze základky. Hned jsem věděl, že bude sranda, i kdyby se prohrávalo, natož když vyhráváme. To je teprve jízda jak na hřišti, tak i mimo něj.

Za poslední tři sezony je to už pro vás čtvrtý klub. Nechtěl byste se někde už usadit?

Jo, tak z toho si ze mě dělá dost lidí srandu, že to snad není ani možný. Změny jsou vždy náročné, ale zatím jsem nepřišel nikam, kde bych nebyl spokojený. Určitě bych si chtěl najít někde své místo, vybudovat si stálou pozici a být tím, na kterého tým bude spoléhat.

Předtím jste působil dlouhou dobu na Petříně, kde jste neprobil do divizního týmu. Jak velká je tam konkurence a celkově náročnost tréninkového procesu?

Bohužel mi to nevyšlo, ale co se dá dělat. Snad si to místo v divizi vybojuji jinde. Konkurence je tam veliká a vybojovat si pozici v základu a udržet jí je neskutečně náročné.

Na Petříně se netají velkou náročností tréninků. Je tomu tak?

Tréninky byly náročné, ale trenéři je měli vždy dobře promyšlené. Vždycky jsem nenáviděl, když se museli běhat schody naproti hlavní tribuně. V tom jsem ale myslím nebyl sám (úsměv).