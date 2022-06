Tradiční klub ze západočeské metropole, který to jeden čas dotáhl pod názvem 1. FC Plzeň až do třetí nejvyšší soutěže, se znovu pozvolna dere na fotbalové výsluní. Po postupu do I. B třídy se Smíchov po dvou neúplných sezonách vyšvihl v té třetí až na úplný vrchol a bude v další sezoně působit ve druhé nejvyšší soutěži kraje.