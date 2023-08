Jednoznačným tahákem víkendového programu nižších amatérských soutěží je sobotní bitva 4. kola áčkové skupiny FORTUNA ČFL mezi domácí Jiskrou Domažlice a fotbalisty FK Robstav. Střet dvou krajských zástupců ve třetí lize začíná na Střelnici už v 10.15 hodin.

Jiskra Domažlice přivítá na domácím hřišti FK Robstav. | Foto: Deník/Martin Mangl

„V minulé sezoně se nám proti Domažlicím dařilo a já pevně věřím, že jsme schopni s Jiskrou bodovat i teď,“ narážel trenér Robstavu Stanislav Purkart na vzájemné zápasy v minulém ročníku ČFL. Doma Robstav, tehdy ještě s Přešticemi v názvu, zvítězil 5:1, a v odvetě na Chodsku získal cenný bod za remízu 1:1, kterou vystřelil ve čtvrté minutě nastavení Petro Bodnaruk.

„Od soboty očekáváme těžký zápas, protože soupeř v létě hodně posílil. Na druhou stranu, my jim máme co vracet, takže do utkání půjdeme naplno a s velkou motivací. S některými kluky se navíc dobře známe, je to derby. Naším cílem bude udržet domácí neporazitelnost a konečně je porazit," hlásí odhodlaně mladý útočník Jiskry Domažlice Jan Zajíček.

Velmi důležitý zápas čeká v sobotu také divizní Klatovy, které v předchozích třech duelech urvaly jediný bod za úvodní pat s Katovicemi. Pak prohrály s Mariánskými Lázněmi a naposledy i na hřišti Baníku Sokolov.

„Nesmíme propadat negativním myšlenkám, že máme po třech kolech jeden bod. Za mě jsme měli na úvod sezony velmi obtížný los,“ míní klatovský fotbalista Martin Janda. „Doma s Krumlovem ale už nebude čas na žádné hájení ani chyby. Musíme naplno bodovat,“ velí dvaatřicetiletý univerzál.

Fotbalový program / kam za fotbalem

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 10.15: Domažlice – FK Robstav, neděle 17.00: Táborsko akademie – Viktoria Plzeň B. FORTUNA divize A – sobota 10.15: Aritma Praha – Petřín Plzeň, 17.00: Klatovy – Český Krumlov, Katovice – Tachov, SENCO Doubravka – Domažlice B, Rokycany – Jindřichův Hradec.



Krajský přebor – pátek (dnes) 18.00: Nepomuk – Okula Nýrsko, Sokol Lhota – Sokol Radnice, sobota 14.00: Bohemia Kaznějov – Chotíkov, Košutka Plzeň – Slavia Vejprnice (hř. Ledce), Zruč – Horní Bříza, 15.00: Stříbro – Rapid Plzeň, 18.00: Černice – Petřín Plzeň B, neděle 18.00: Mýto – Holýšov.



I. A třída – pátek (dnes) 18.00: Bolevec – Slavoj Koloveč, sobota 14.00: Slovan Plzeň – Křimice, 18.00: Žákava – Keramika Chlumčany, Start Luby – Sokol Kralovice, neděle 16.00: Malesice – Dobřany, Tlumačov – Tlučná, 17.00: Sušice – Horšovský Týn, 18.00: Smíchov Plzeň – Staňkov.



I. B třída, skupina A – sobota 14.00: Sokol Merklín – Sokol Postřekov, 18.00: Sokol Bor – Chotěšov, Kdyně – Sparta Dlouhý Újezd, neděle 15.00: Tatran Chodov – Stráž, 16.00: Koloveč B – Planá (hř. Únějovice), 18.00: Stod – Klenčí pod Čerchovem, Mrákov – Krchleby.



I. B třída, skupina B – sobota 10.00: Švihov – Klatovy B, 14.00: Starý Plzenec – Bolešiny, 16.00: Kovodružstvo Strážov – Sokol Blovice, 18.00: Sv. Hrádek – Horažďovice, Měcholupy – Sokol Mochtín, neděle 16.00: Svéradice – Pfeifer Chanovice, 17.00: Sokol Losiná – Spálené Poříčí.



I. B třída, skupina C – sobota 17.00: Zbiroh – Úněšov, 18.00: Plasy – Zruč B, Volduchy – Horní Bříza B, Město Touškov – Slavoj Mýto B, neděle 18.00: Slavia Vejprnice B – Chrást, Strašice – Mladotice, Rokycany B – Dýšina.

