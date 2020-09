Šel jsem do rizika a bohužel to takhle trefil, říká Čížek o vlastním gólu

Divočina. I tak by se dal jedním slovem pojmenovat víkendový souboj druhého kola krajského přeboru mezi domácím Stříbrem a Staňkovem. Baník v zápase vedl už 4:0, ale pak se o vítězství a tři body strachoval až do konce. Nakonec zvítězil těsně 5:4, ale spokojenost s tím rozhodně panovat nemůže. „Modlil jsem se, ať už je konec. Kdyby zápas trval ještě o deset minut déle, možná bychom ho i prohráli,“ přiznal 40letý veterán ve stříbrských barvách Lukáš Čížek, který v utkání zaznamenal tři branky – dvakrát se trefil do sítě Staňkova a jednou pokořil vlastního gólmana Dolejše.

Fotbalista Lukáš Čížek (na archivním snímku hráč v červeném dresu Tachova) prožil výživný víkend. | Foto: Deník/Jiří Kohout

Pojďme hezky od začátku. Během úvodních čtyř minut domácího duelu se Staňkovem jste se dvakrát prosadil. Jak byste popsal své trefy? Před zápasem jsem klukům říkal, ať na nic nečekají a dávají do vápna ostré balony. Navíc jsme dobře roztahovali hru a vytvářeli si šance. První gól jsem dal hlavou k tyči, druhou branku jsem přidal po skrumáži ve vápně. Byl jsem pochopitelně celkem spokojený. První dva doteky s míčem a dva góly. Ve druhé půli jste se ale jednou trefil i do vlastní sítě… Jo (smích). Byl tam prudký míč směrem na naši branku. Za mnou byl protihráč a já šel do rizika. Říkal jsem si, že buď míč ustřelím pryč, nebo si dám vlastňáka. Bohužel jsem to takhle trefil… Utkání jste začali famózně. Ve 12. minutě jste vedli 3:0 a těsně po pauze jste svůj náskok ještě navýšili. Co se stalo, že jste soupeři povolili takové drama? Máte pravdu, že jsme měli dobrý úvod, ovšem i Staňkov v prvním poločase měl nějaké šance, které ale neproměnil. Za stavu 4:0 jsme dostali takový nešťastný gól z dálky, a to soupeře nakoplo. Poté jsme inkasovali z penalty a pak ten vlastenec. Když jsme zvýšili na 5:3, věřil jsem, že už to zvládneme, jenže… Souboj černých koní pro sebe urvala Lhota. Vejprnice znovu vyhrály Přečíst článek › Povídejte… Jenže Staňkov v závěru výborně zahrál rohový kop na nejvyššího hráče a ten to trefil parádně do šibenice. V tu chvíli jsem se modlil, ať už je konec. Kdyby zápas trval o deset minut déle, možná bychom prohráli. V kádru Baníku jste se objevil těsně před startem nové sezony. Prozradíte, jak jste se vlastně ocitl ve Stříbře? Myslel jsem, že už svou aktivní kariéru dohraji v Tachově, ale nevyšlo to. Byl tam nějaký ruch v komunikaci, s trenérem jsme se úplně nepohodli, takže se ze mě stal volný hráč. Rozhodoval jsem se, jestli s fotbalem skončím, nebo to ještě někde zkusím. A zkusil… Ano, nakonec jsem si vybral Stříbro, které o mě projevilo zájem. Tato nabídka byla z mého pohledu nejzajímavější. Je to přece jen krajský přebor (úsměv). Původně vás však Stříbro angažovalo jako stopera. Proti Staňkovu jste ale nastoupil na pozici útočníka a hned ve druhém zápase nového ročníku jste vstřelil dva góly. Mně je vlastně jedno, kde nastoupím. Tedy až na brankáře, tam bych nechtěl (směje se). Pro mě je důležité, že ještě mohu týmu nějakým způsobem pomoci. A zda to bude na hrotu nebo v obraně, je mi fakt úplně jedno. V příštím kole hrajete opět doma – hostíte Černice. Jaké utkání vás čeká? Upřímně? Vůbec nevím. Přece jen, krajský přebor jsem teď čtyři roky nehrál a Černice jsem viděl naposledy, když za ně válel ještě Stoilov. Ale počítám s tím, že k nám přijede soupeř, který bude hrát úplně jiným stylem než teď Staňkov. Uvidíme, jak to dopadne. Každý zápas začíná za stavu 0:0. Závodníci plzeňského Fénixu přivezli z MČR čtyři medaile Přečíst článek ›

