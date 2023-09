Hosté, kteří stále čekají na první letošní vítězství, se ujali vedení ve 20. minutě, kdy se trefil teprve šestnáctiletý mladíček Tomáš Pečenka, který dostal od jednoho ze svých spoluhráčů luxusní průnikovou přihrávku uprostřed hřiště a „face to face“ domácímu gólmanovi Matyáši Kotlanovi nezaváhal.

V 68. minutě bylo v táboře plzeňského týmu ještě veseleji. Nařízenou penaltu proměnil zaskakující kapitán Tomáš Macht a bylo to už o dva góly.

Okula ovšem v závěru přepnula motory na vyšší rychlostní stupeň a v 79. minutě se dočkala snížení díky důrazu Martina Bastla. A v první minutě nastavení pak i vyrovnala. Střela čahouna Jakuba Pavlíka skončila pouze na tyči, ale míč si v malém pokutovém území našel střídající Miroslav Bastl a vyrovnal.

Fotbalisté TJ Košutka Plzeň (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) vedli v Nýrsku už o dvě branky, ale nakonec domů přivezli jed bod.Zdroj: David Koranda

„Před zápasem bychom bod brali, ale vzhledem k průběhu utkání jsme zklamání," naříkal po zápase košutecký trenér Josef Šavlík. „Trošku jsme přeskupili řady, zvolili defenzivnější taktiku a zejména v prvním poločase jsme domácí do ničeho nepustili. Když jsme ve druhém poločase z penalty zvyšovali na 2:0, věřil jsem, že už zápas dotáhneme do vítězného konce. Bohužel nám ale nevyšel závěr, ve kterém jsme nebyli dostatečně důrazní v našem vápně a soupeř dokázal vyrovnat," popisoval lodivod průběh dramatického souboje.

„Kluky ale musím pochválit. Předvedli výborný výkon, plnili na hřišti to, co jsme si před zápasem řekli. Ale zatím doplácíme na nezkušenost v obou vápnech," myslí si Šavlík. „Pokud ale v příštím zápase proti Mýtu navážeme na tento výkon, věřím, že už to zlomíme a vyhrajeme," přeje si kouč Košutky, jehož tým prozatím v pěti letošních zápasech vybojoval pouhé dva body za dvě remízy.

FK Okula Nýrsko – TJ Košutka Plzeň 2:2

Poločas: 0:1. Branky: 79. Martin Bastl, 90+1. Miroslav Bastl – 20. Pečenka, 68. Macht z penalty. Rozhodčí: Molek – Špindlerová, Cimický. ŽK: 2:1 (65. Varga, 90+2. Rubáš – 77. P. Kalaš). Diváci: 120. Sestava FK Okula Nýrsko: M. Kotlan – Pavlík, Šimon Švec (46. Miroslav Bastl), Vágner (46. Taušek), Varga, Vávra (65. Irlbek), Kalivoda, Mašek (73. Janovský), Bořánek (65. Rubáš), Dvořák, Martin Bastl. Trenér: Petr Výtisk. Sestava TJ Košutka Plzeň: Šatra – Hemzáček, J. Pekník (68. Lhoták), T. Pekník (69. Blažejovský), Nguyen (46. Kalaš), Liška, Pečenka, Macht, Holec, P. Kalaš, Lemon. Trenér: Josef Šavlík.

