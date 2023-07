„Vytáhl jsem do týmu pouze dva dorostence, které budeme zkoušet. Jinak budou hrát kluci, kteří vybojovali postup. Je nám jasné, že to bude o level výš než A třída. Bude to pro nás velký křest ohněm. Až první kola nám doopravdy ukážou, jak na tom jsme," je si vědom trenér Košutky Josef Šavlík.

V přípravných zápasech se Košutce zatím nedaří. S Tlučnou prohrála 2:4 a naposledy s Dobřany 0:4. „Vzhledem k výsledkům v přípravných zápasech nejsme příliš spokojení. Je znát, že máme teď problém s docházkou. Kluci mají dovolenou a místo dvaceti se mi jich na tréninku schází tak deset. Oproti ostatním týmům jsme tak raději začali s přípravou už v červnu, abychom nahnali aspoň kondičku," vysvětluje lodivod nováčka krajského přeboru.

Zlepšit si reputaci před sezonou bude moci Košutka v neděli v Horšovském Týně. Generálku pak odehraje v pondělí 31. července v Nýrsku.

Vzhledem k tomu, že Košutka přišla během jara o své hřiště, která zryla a zcela zhuntovala divoká prasata, budou Plzeňané hrát své domácí zápasy na podzim nadále v Ledcích.

„Uvidíme, jak se vyrovnáme s tím, že stále budeme v azylu. Snad na jaře už budeme na Košutce. Zároveň ale chci poděkovat Ledcům, které nám vycházejí vstříc a snaží se nám to u nich co nejvíce zpříjemnit. I oni mají velkou zásluhu na tom, že jsme postoupili do krajského přeboru," chválí Šavlík spřátelený klub, kterým poskytuje Košutce hrací plochu.

Vrásky na čele dělá zkušenému trenérovi zranění Tomáše Pekníka, který nastřílel v uplynulé sezoně 22 branek. „Byla by velká ztráta, pokud by nemohl hrát. Je to zkušený fotbalista a koncový hráč. Má problémy s třísly a uvidíme, kdy se dá zdravotně dohromady. U takového zranění se to těžko odhaduje," krčí rameny Josef Šavlík.

