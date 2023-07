Počasí sice není ideální, ale šestici fotbalových týmů z Plzeňského kraje i tak čeká o víkendu první ostré utkání nové sezony. Na programu je totiž předkolo MOL Cupu, ve kterém se představí mimo jiné také divizní Petřín, Tachov, Klatovy, Rokycany, plzeňská Doubravka a třetiligový FK Robstav. Ten svoje utkání s Ostrovem odehraje netradičně na hřišti ve Staňkově, kde pro pohárový souboj s divizním soupeřem našel jakýsi azyl.

Rokycany přivítají plzeňskou Doubravku. | Foto: Deník/Martin Mangl

O pravou výhodu domácího prostředí se budou moci opřít Petřín, ale také Tachov a Rokycany, které v Husových sadech přivítají konkurenční Doubravku s trenérem Pavlem Vaiglem. „Senco? Generálku s nimi bereme kvůli tomu, že je to pohár, už jako ostrý zápas. Rozhodně chceme vyhrát a chceme postoupit," prohlásil kouč Rokycan Michal Veselý. „Zároveň ale tento zápas bereme jako poslední možnost a prostor pro vyzkoušení nových věcí," podotknul.

Podobně smýšlí i jeho protějšek na straně Plzeňanů Pavel Vaigl. „Není to sice ještě divizní zápas, ale je to pohár, takže my tohle utkání už bereme jako ostrý zápas, který chceme vyhrát, protože bychom rádi postoupili," řekl 47letý kouč.

V dalších zápasech hostí plzeňský Petřín nepříjemnou Hvězdu Cheb a fotbalisté Klatov míří k třaskavému krajskému derby do Tachova. „Uděláme všechno pro to, abychom vyhráli a postoupili,“ shodili se již dříve trenéři všech regionálních celků a potvrdili tak, že pohár rozhodně neberou na lehkou váhu.

Fotbalový program / kam za fotbalem

MOL Cup, předkolo – sobota 10.15: Petřín Plzeň – Hvězda Cheb, 10.30: FK Robstav – Ostrov (hř. Staňkov), 17.00: Tachov – Klatovy, Rokycany – SENCO Doubravka. Letní příprava – pátek 18.00: Chotíkov – TJ Přeštice, sobota 10.00: Jiskra Domažlice B – Jiskra Domažlice U19 (hř. Újezd), 10.15: Luby - Merklín, 10.30: Viktoria Plzeň B – Baník Most-Souš (hř. Blšany), 16.00: Dobřany – Radnice, 17.00: Rapid Plzeň – Český Lev Union Beroun, Bohemia Kaznějov – TJ Sokol Plzeň-Černice, Mochtín B - Luby B, Petřín Plzeň – Junior Strakonice, Zápy – Jiskra Domažlice, 18.00: Sokol Lhota – Slovan Plzeň, Toužim - Sokol Kralovice, neděle 16.30: Mochtín - Tlumačov, 17.00: Slavia Vejprnice – Smíchov Plzeň, Klatovy – Nepomuk, pondělí 18.00: Nýrsko – Košutka Plzeň.

