„Začátek zápasu byl hodně divoký. Vedli jsme, pak jsme po hrubé chybě v obraně inkasovali a za chvíli opět po chybě domácího gólmana vedli 2:1. Myslím si, že to byl asi klíčový moment zápasu, i když nastal už ve 13. minutě, protože od té doby jsme Vejprnice téměř do ničeho nepustili a hru kontrolovali,“ ohlížel se za sobotní výhrou kouč Rapidu Pavel Šimsa.

Dvě branky vítězného týmu, který přes léto výrazně omladil kádr, vstřelil teprve devatenáctiletý Pavel Korelus, jenž na Lopatárnu přišel z nedalekého Petřína. „V úvodu sezony byl Pavel marod, takže moc nehrál, ale pomaličku se do toho dostává. Musí ještě dohnat tréninkové manko, ale jinak jsem s ním moc spokojený,“ chválil plzeňský trenér svůj útočný klenot.

Spokojenost panuje i s výkony další letní akvizice – Tomáše Roubala, jenž dal v pěti dosavadních kolech tři góly. „Teď se mu ve Vejprnicích sice až tolik nedařilo, ale předtím dal ve čtyřech zápasech tři góly. Tomáš k nám přišel z Druztové a myslím si, že až si zvykne na vyšší tempo soutěže, ještě se zlepší a pomůže nám víc,“ míní.

Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ

Zatímco v domácím prostředí zatím body odevzdávají, venku je to v podání fotbalového Rapidu Plzeň spanilá jízda. Po výhře na půdě Tlumačova loupila družina trenéra Pavla Šimsy teď také ve Vejprnicích. „Nevím, čím to je, ale kdybyste se podívali na naše výsledky z posledních dvou sezon, bude to dost podobné. Asi je to dáno stylem hry soupeřů. Doma musíme tvořit a hrát do plných (kromě zápasů s elitní trojkou), a to nám nejde. Zatímco venku čekáme na brejky, a to nám vyhovuje,“ říká trenér, jenž do zápasu mohl po zranění využít také kapitána Čupalku.

„A dokonce dal gól ze standardní situace,“ připomněl s úsměvem Šimsa. „Jsem rád, že ho máme zpátky. Svou zkušeností nám dost pomáhá, umí dobře číst hru a dokáže nastoupit i v záložní řadě,“ doplnil trenér. Ten ještě čeká na návrat zraněného Daniela Matějky, jenž má problémy s třísly.