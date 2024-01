Fotbalisté Rapidu odehráli v sobotu už čtvrté přípravné utkání. Přestože v pátek se většina týmu zúčastnila plesu Rapidu, střelecká muška hráčům nechyběla, Nepomuk porazili 6:1.

Rapid (v bílých dresech) si v přípravě s Nepomukem snadno poradil. | Foto: SK Rapid Plzeň

Pro celek z jihu Plzeňska to byla teprve první zápasová prověrka. V první půli ještě držel Nepomuk krok, do pauzy šla obě mužstva za stavu 2:1 pro domácí tým, který využil k odehrání utkání blízké hřiště na SENCU. Následně ale už dominoval Rapid, který přidal postupně čtyři branky a vysoko tak zvítězil.

„Jsem rád, že jsme utkání zvládli. V pátek jsme měli ples, kterého se zúčastnila většina týmu, o to je to vítězství cennější. V úvodu měl Nepomuk navrch. Postupně jsme ale hru srovnali a ve druhé půli jsme už pak dominovali," těšilo lodivoda Rapidu Zbyňka Jiskru.

„Šli jsme přímo z přípravy, ale to není výmluva. Utkali jsme se každopádně s těžkým soupeřem. I tak jsme se dostali do vedení, ale pak to domácí otočili. Škoda že jsme v závěru neproměnili náš únik, mohlo být pak srovnáno. Následně jsme prostřídali a šli do hry mladí kluci, aby si vyzkoušeli zápas proti takovému soupeři. Pak už to bylo pro nás těžké. Každopádně kde jinde než v přípravě je vyzkoušet," vysvětloval nepomucký trenér Josef Viktora.

Následující víkend má Nepomuk volno, když na poslední chvíli přišel o svého soupeře. „Žákava utkání zrušila a už se nám nepovedl najít jiný tým. Následně nás pak čeká taková ta nepomucká klasika, Blatná, Sušice a Strakonice," prozradil lodivod celku z jihu Plzeňska.

Rapid má na programu další zápas v neděli, kdy se utká se Sušicí.

Rapid - Nepomuk 6:1

Branky: 2x Holík, Václavík, Harmady, Řehoř, Ledvina - Sládek.

