„S přípravou jsme začaliv půlce ledna, ale ze začátku jsme měli problémy s covidem. Prvních čtrnáct dnů nám vždy chyběli průběžně někteří kluci, takže to nebylo úplně ono. V poslední době se to ale už naštěstí zlepšilo,“ potěšilo trenéra Rapidu Plzeň Pavla Šimsu.

Minulý týden vyhrál Rapid v prvním zápase 5:2 nad Křimicemi. „Utkání se postupně odložilo hned dvakrát kvůli covidu, jednou kvůli nám a poté nemohly hrát Křimice. Na góly to byl dobrý zápas. Bylo znát, že to bylo utkání po dlouhé době, snad po třech měsících. Šlo o to, aby si kluci zahráli, takže splnilo účel. Řádné velké závěry z výsledku neděláme,“ vysvětloval lodivod Rapidu.

Ten je rád, že se počty hráčů na trénincích zvýšili na obvyklý počet.„Teď jsme měli jednoho hráče v karanténě, ale jinak covid prodělalo už osm kluků z týmu a věřím proto, že to snad máme za sebou. S problémy ohledně covidu se ale potýkaly i ostatní kluby a už to nikdo ani moc neřeší. Všichni s tím tak nějak počítají,“ nedělal Šimsa z covidových trablů vědu.

V neděli prohrál Rapid v přátelském utkání s Chlumčany 1:2. Další duel odehrají Plzeňané v pátek s týmem z nižší německé soutěže. Následně se ještě utkají s petřínskou devatenáctkou a Košutkou.V kádru počítá plzeňský celek zatím tři ztráty. Stejný počet hráčů by ale měl zároveň přijít.

„Nakonec odejdou asi tři hráči. Pavel Korelus a Honza Kostifar šli do Chrástu. Ještě nevím, jak se rozhodne Honza Ledvina, který možná skončí. Ohledně příchodů máme dva hráče už skoro domluvené a třetí je ještě s otazníkem. Jmenovat je zatím nebudu, protože to ještě není stoprocentní. Jen můžu prozradit, že bychom měli přivést útočníka, což by byla velká posila,“ prohlásil Pavel Šimsa.

Bývalá hráčská opora Rapidu si je vědoma, že jaro bude pro jeho tým těžké.„Nejsme v dobré situace a bude to nejspíš víc o hlavě než o nějaké fyzické kondici. Chceme se vyhnout baráži, ale to vám řekne každý, kdo je tam namočený,“ dodal Šimsa.

