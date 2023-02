Čtyři z pěti ovšem obstarali domácí borci, kteří soupeře z Plzně porazili díky trefám Počty, Tarasova, Krpálka a Krůty přesvědčivě 4:1. O jediný gól Rapidu se postaral mladík Pešl. „Jsem rád, že jsme utkání zvládli výsledkově, a že jsme měli neustálou chuť vytvářet si brankové příležitosti. Plno jsme jich však zahodili nebo v poslední fázi nedotáhli do koncovky,“ poznamenal pro klubový facebook trenér fotbalistů Berouna Michal Červenka. „Běžecky to ještě nebylo v některých pasážích zápasu ono, ale to je v této části přípravy naprosto normální. Budeme na tom nadále pracovat,“ doplnil lodivod k zápasu.