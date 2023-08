/VIDEO/ Fotbalisté plzeňské Košutky, kteří skončili v minulé sezoně I. A třídy na druhém místě a poprvé ve své historii se prokousali do krajského přeboru, o víkendu získali mezi elitou kraje první bod. Ve svém azylu v Ledcích ho urvali za remízu 1:1 s Holýšovem, který se dostal v prvním poločase zásluhou trefy Radka Krause do vedení, ale po změně stran vyrovnal navrátilec a elitní snajpr mužstva Tomáš Pekník. A jelikož už další branky na Plzeňsku nepadly, oba týmy si body rozdělily.

Kapitán Košutky Milan Primas po zápase s Holýšovem. | Video: Košutka fotbal

„Zápas s Holýšovem bych rozdělil na čtyři části. V prvních polovinách obou poločasů jsme byli lepším týmem my, ve druhé půli obou poločasů zase soupeř, který byl velmi nepříjemný. Myslím si, že remíza a dělba bodů je nakonec spravedlivá,“ sdělil Deníku trenér fotbalové Košutky Josef Šavlík.

„Začátek zápasu jsme bohužel celkem prospali, kdy měla Košutka dvě velké šance. Ty jsme ale přečkali a poté jsme byli nebezpečnějším týmem. Ujali jsme se vedení, jenomže na začátku druhého dějství jsme inkasovali z dorážky po chycené penaltě,“ kontroval trenér Holýšova Milan Dejmek.

Tomáš Pekník (vpravo), střelec historicky první branky Košutky v krajském přeboru.Zdroj: David Koranda

K remízovému mači, který v Ledcích sledovala slušná divácká návštěva, se pro klubové sociální sítě vyjádřil i zkušený košutecký kapitán Milan Primas.

„Věděli jsme, že to bude těžký zápas, na soupeře jsme chtěli doma vlítnout, já osobně měl v 15. minutě tisíci procentní šanci z pěti centimetrů, kterou jsem nedal a vyčítám si ji. Ani nevím, jestli jsem to trefil chráničem, nebo čím…,“ pousmál se Milan Primas. „Myslím si, že kdyby to bylo 1:0, tak jsme se uklidnili a vypadalo by to jinak, ale bohužel…,“ pokrčil rameny.

Zdroj: Košutka fotbal

A pak souhlasil s hodnocením svého trenéra Josefa Šavlíka. „Potom se to zlomilo, druhých dvacet minut prvního poločasu jsme mohli nafasovat my, ale podržel nás brankář, který to tam chytal levou rukou, pravou nohou, my mu moc nepomohli, a nakonec jsme inkasovali z dorážky,“ zlobil se kapitán.

Bod ale Milan Primas bere. „První bod je vždycky nejtěžší, ten teď máme, tak snad se to bude nabalovat,“ přeje si pětatřicetiletý fotbalista Košutky. Ten si pochvaloval i atmosféru na útulném stadionku v Ledcích. „Užil jsem si to, přišlo hodně lidí, cítíme se tu jako doma,“ pravil.

