„Předtím jsem tu nějakou dobu působil, to byla pro mě velká výhoda. V kádru je navíc řada kluků, se kterými jsem už spolupracoval,“ říkal trenér po skončení podzimu.

Po šestnácti odehraných kolech patří výběru „žlutočerných vos“ v tabulce pátá pozice, ale na druhý Baník Stříbro de facto neztrácí nic – má jen horší skóre.

Po tvrdých nařízeních vlády s ohledem na pandemii novým koronavirem SARS-CoV-2 se veškeré úspěchy mažou. Alespoň prozatím. Všechny sportovní akce jsou totiž minimálně do 10. dubna zakázané. „Mrzí nás to. Myslím si, že jsme prožívali úspěšnou sezonu, i když jsme první jarní kolo nezvládli (porážka 1:2 s Tlumačovem). Ale podle mého názoru to byla dáno také tím, že jsme byli příliš nervózní,“ podotýká kouč. „Pevně věřím, že bychom se v dalším průběhu sezony zvedli a dál bojovali mezi pěti nejlepšími týmy,“ míní šéf lhotské lavičky.

Jenže aktuální sezona je dočasně přerušena. A co bude dál, nikdo zatím neví. „Já bych si strašně moc přál, aby se po uklidnění situace letošní sezona dohrála. Přece jen, sport se dělá pro lidi a ve fotbale to platí dvojnásob. Je to ale pro nás všechny složitá situace, takže rozhodnutí vlády respektuji a vítám,“ svěřil se Nykles.

„Nechtěl bych mít nakažené kluky v týmu. A opatření beru i z hlediska ochrany své rodiny. Mám malé dítě, se ženou navíc čekáme dalšího potomka,“ prozradil zkušený kormidelník.

Jeho tým se před zákazem naposledy sešel ve čtvrtek. „Upřímně, teď moc nevím, jak to s těmi zákazy je. Každou chvíli se pořád něco mění. Alespoň jednou týdně bychom se však chtěli scházet. Kluky jsem nabádal, aby si prozatím chodili alespoň sami zaběhat. Říkal jsem jim, aby na sebe i své rodiny byli opatrní a nehráli si na frajery nebo machry. A když to nebude zcela nutné, aby nikam zbytečně nechodili,“ pokračoval kouč Nykles, který se pozastavil i nad samotnou nákazou, která se na evropskou půdu dostala z Číny. „Osobně si myslím, že situace kolem nákazy bude ještě kulminovat. Ale věřím, že třeba po čtrnácti dnech se bude všechno pomaličku vracet do starých kolejí“.

Byť by si Nykles přál, aby se letošní sezona dohrála, rozum mu říká něco jiného. „Myslím si, že se soutěž zruší, i když po sportovní stránce bych si hrozně přál, aby se to nějak vyřešilo a soutěž se poté dohrála. Ale bude hrozně těžké narvat minimálně čtyři odložená kola do dnů v týdnu. Pro nás je třeba nemyslitelné jet ve středu v jednu hodinu do Nýrska, abychom tam ve tři nebo čtyři hodiny sehráli odložený zápas. To bychom se ani nesešli,“ přiznal kouč.

A kdyby ke zrušení letošní sezony nedošlo? „Určitě by hodně záleželo na tom, jak by se k tomu postavily svaz i kluby. Všichni teď musíme táhnout za jeden provaz, nedělat si žádné naschvály a vše řešit v duchu fair-play. My ve Lhotě budeme určitě spolupracovat. Za náš klub mohu říct, že vyjdeme vstříc svazu i soupeřům. Doufám, že takto budou postupovat všechny kluby. V současné situaci by měl zvítězit sportovní charakter nad ziskem bodů a nějakými výhrami,“ říká kouč Lhoty.

Kdyby FAČR rozhodla, že se sezona zruší, jak by to však bylo s postupy a sestupy? Trenér Nykles má jasno. „Nevím to, ale podle mě by se měla sezona celá anulovat. Jako by ani nezačala. Bolevec by zase slavil v kraji záchranu,“ zlehčoval situaci.

„Pro někoho by to bylo sportovní štěstí, pro jiné týmy naopak. Našeho přeboru by se to asi tolik nedotklo, ale pokud by ke stejnému kroku došlo i v profesionálních ligách, tam už asi ano,“ myslí si trenér Lhoty. „Třeba anglickou ligu vede suverénním způsobem Liverpool, který na titul čeká čtyřicet let. Konkrétně pro ně by to byla velká fotbalová tragédie. Ale asi je lepší přijít o titul, než aby byly nakaženy tři čtvrtiny lidí. Zdraví je rozhodně přednější,“ tvrdí.

Současná situace ale není pouze tvrdým direktem pro sportovní průmysl. Dotýká se i osobního života a práce normálních smrtelníků. U Petra Nyklese to vzhledem k jeho zaměstnání je více než palčivé téma. „Mám obchod na opravy sportovních potřeb. Hlavně pro hokejisty. Teď, když jsou všechny sporty zakázané, mám krám na zavření. Nevím, co budu dělat, ale asi si budu muset najít nějakou brigádu. Nějak se o rodinu musím postarat,“ smutní. „Ale neberu to tak tragicky. Zatím se musíme uskromnit. V životě může být i hůř,“ dodává v rozhovoru pro Deník Petr Nykles, trenér Lhoty.