„Chodili jsme pravidelně trénovat přibližně ve dvanácti až čtrnácti lidech. Někdy nás bylo i víc. Sice máme kádr, ve kterém je dvaadvacet hráčů do pole, ale musím brát v potaz to, že kluci měli na střídačku dovolené, nebo jiné povinnosti, což musím respektovat,“ sdělil Deníku trenér Lhoty Petr Nykles a připomněl, že jeho mančaft tak nikdy nebyl zcela kompletní.

Kouč byl spokojený s tím, kolik toho jeho družina odtrénovala. Trápily ho však výsledky v přípravných zápasech. „My vyhráli snad jen jednou. Herně to nebylo špatné, ale v zápasech jsme dělali velké množství chyb, které jsme bohužel opakovali,“ smutnil.

Příprava Lhoty ukázala okénka, kouč Nykles žehral na velké množství chyb.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Pokud pomineme předposlední zápas a generálku, v předchozích pěti přípravných zápasech jeho výběr inkasoval jednadvacet branek. Takže je zřejmé, kde mužstvo tlačí bota. „Ale z těch jednadvaceti gólů jsme soupeřům rovnou polovinu darovali. Rozhodovaly hrubé chyby, které jsme dělali i několikrát za zápas,“ čertil se.

„Například v utkání proti Doubravce (2:5) jsme soupeři čtyřikrát namazali a ten nás čtyřikrát potrestal. Nevím, čím to je. Možná tím, že chceme hrát konstruktivně, protože vpředu nemáme žádného bijce, na kterého bychom to mohli nakopnout. Ale rozhodně na tom musíme zapracovat. Na celé práci v defenzivě,“ uvědomuje si.

Nykles ví, že cestou z mizérie může být dobrý start do soutěže. „Ten bude hodně důležitý. Když to z kluků spadne, věřím, že budeme pravidelně bodovat,“ má jasno zkušený lodivod, jenž si i přes nepříliš úspěšnou (výsledkově) přípravu dává do sezony vysoké cíle. „Určitě bych chtěl hrát nahoře. Okolo pátého šestého místa,“ vyhlašuje.

Sám si netroufne moc predikovat, kdo bude letos bojovat o titul přeborníka kraje, byť by si jistě přál, aby to byl zrovna jeho tým. „Silné budou určitě Domažlice, ale kdo se bude o nejvyšší příčku rvát dál, to netuším. Dlouho se nehrálo,“ vysvětluje trenér. „Ale dost nahoře – v elitní šestce – budou podle mě Radnice,“ překvapil Nykles na závěr povídání.