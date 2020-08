Hned dva přípravné zápasy odehráli o víkendu fotbalisté plzeňského Petřína. V pátek v Druztové porazili Zruč vysoko 7:3 a o den později remizovali v Újezdu u Cerhovic s Komárovem 2:2. „Proti Zruči to byl zvláštní zápas. Vedli jsme už 2:0, ale pak jsme trošku vypadli z role a soupeř otočil na 2:3. Naštěstí kluci zabrali a připsali jsme si vysokou výhru,“ hodnotil duel s účastníkem krajského přeboru hlavní trenér divizního Petřína Radek Vodrážka.

„Utkání s Komárovem se nám herně povedlo. Za poslední dva roky jsme s nimi hráli počtvrté a poprvé jsme nevyhráli. Přitom herně jsme tentokrát měli navrch,“ říkal petřínský lodivod na souboj s týmem přeboru Středočeského kraje.

Sedm gólů do sítě outsidera nastříleli fotbalisté Přeštic. Svěřenci trenéra Purkarta doma zničili Stříbro 7:1. „Chtěli jsme si vyzkoušet zápas, ve kterém budeme útočit do plných. A to se na hřišti nakonec také potvrdilo. Soupeř nám dal branku a v úvodu kousal, ale pak už jsme dominovali. Dalo by se říct, že utkání splnilo přesně to, co jsme od něj očekávali,“ byl rád kouč Stanislav Purkart, kterého však mrzela nízká produktivita. „Ano, myslím si, že jsme mohli dát více branek, střelci si mohli zvednout sebevědomí. Ale bohužel, šance jsme pálili,“ mrzelo zkušeného kouče.

VÝSLEDKY PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASŮ



Zbuzany – Domažlice 3:1, Přeštice – Stříbro 7:1, Rokycany – Aritma Praha 4:0, Meclov – Rokycany B 4:1, Zruč – Mýto 2:2, H. Bříza – Kralovice 2:1, Klatovy – Furth im Wald 3:0, Luby – Klatovy 0:9, Ústí nad Labem – Viktoria Plzeň B 2:1, Domažlice B – Sušice 3:5, Zruč – Petřín 3:7, Komárov – Petřín 2:2, Karlovy Vary – Viktoria Plzeň U19 3:1, Hrádek u Sušice - Osek 4:4, Kolinec – Strážov 1:9.