Od roku 1914 vyvíjí a optimalizuje rozsáhlou paletu produktů. V současnosti vyrábí 83 milionů jednotlivých součástí pro 2500 koncových výrobků. Jiří Šika je jedním z pracovníků, kteří budou firmu Pressol Tschechien s.r.o. zastupovat v zaměstnanecké lize Deníku.

Kolik zaměstnanců firmy Pressol hraje aktivně fotbal?

Spočítali jsme to na zhruba osm lidí.

Na jaké úrovni hrají?

Jeden hraje krajský přebor, máme i někoho z I. B třídy, jinak většina hraje okresní přebor a okresní III. a IV. třídy. Je to taková směska (směje se).

Kdo nastupuje v krajském přeboru?

Libor Rada hraje už léta za Slavii Vejprnice.

Budete také hrát?

Chystám se, ale uvidím podle zdravotní situace.

Hrajete za nějaký fotbalový tým?

Za Sokol Bernartice IV. třídu v okrese Tachov. Hraji jen tak pro zábavu.

Jakou pracovní pozici zastáváte ve firmě?

Mistr CNC strojů a tlakového lití.

Byl velký zájem o účast v týmu zaměstnanecké ligy?

Zatím jsme nemuseli dělat konkurz. Je to volnější a stále se dáváme dohromady, protože do toho vstoupilo i firemní propouštění. Není to žádná sranda, protože někteří lidé chtějí hrát, ale jiní ne.

Budete mít na místě fanoušky – kolegy, rodinu?

Nebudeme.

Máte motivaci uspět a získat cenu, nebo jde spíš o zábavu a relax?

Samozřejmě že máme motivaci vyhrát, ale hlavní je zábava a relax (směje se), tedy odreagovat se a vypnout plnou hlavu práce.

Co s vámi může udělat publicita, protože nehrajete za sebe, ale za firmu?

Ano, můžeme zviditelnit firmu, je pro nás odměna ji zastupovat.

Jak se na vaši účast tváří vedení firmy?

Slyšel jsem, že hlavní šéf měl také hrát a chtěl se zúčastnit, ale uvidíme, jak to s ním bude s ohledem na jeho harmonogram.

Sledujete na webu zamestnaneckaliga.cz konkurenci?

Měl jsem dovolenou, takže jsem se ještě nedíval. Nevím, proti komu budeme hrát.

Budete se na turnaj speciálně připravovat?

Chtěli bychom mít alespoň tři tréninky, abychom se trochu sehráli a ťukli si. Snad to vyjde a dáme se dohromady, protože v dnešní době je problém se sejít. Firma zaměstnává lidi z celého kraje, někdo je z Plzně, Blovic, Tachova. To se pak těžko organizuje nějaký trénink, ale chtěli bychom se sejít. Uvidíme, jestli to vyjde.

Bavíte se v kolektivu o fotbale? Chodíte na něj?

Někdy si s kluky dáme sraz a jedeme na fotbal do Plzně.