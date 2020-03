Hned na úvod hlásí ztrátu v táboře lídra soutěže, domažlického béčka. Chodové v souboji s Nepomukem sice po prvním poločase doma vedli o dva góly, ale nakonec museli přijmout porážku 2:3 po penaltách.

Jiskra Domažlice B – Nepomuk 2:2

„Je to pro většinu lidí asi překvapivé, ale podle mého názoru naprosto zasloužené vítězství. Kluky musím za předvedený výkon pochválit. I v deseti jsme dokázali skóre ve druhém poločase vyrovnat a s trochou štěstí jsme mohli slavit všechny body,“ říkal po zápase nadšený kouč Nepomuku Josef Viktora.

PK: 3:4. Poločas: 2:0. Branky: 26. Vlček z penalty, 29. Hojda – 65. Vosyka, 79. Voráček. Rozhodčí: Šiška. ŽK: 1:4. ČK: 73. Kozák (Nepomuk). Diváci: 75. Hřiště: UMT Jiskra Domažlice.

Domažlice B: Bratanič – Korelus, Hojda, D. Lešek, Kubr, Vlček, Vojtko (80. Javorský), Peroutka (46. Bozděch), Čadek (44. Růžek), Waldmann (77. Nguyen), Lucák. Trenér: Pavel Javorský.

Nepomuk: Baroch – M. Kašpar (90. Váňa), D. Šmíd (54. Antonín Viktora, 90+1. Marek Baran), Voráček, Šafanda, Pittr (65. Nový), R. Rous (54. Vosyka), Kozák, Michal Baran, J. Kalabza, Knapp. Trenér: Josef Viktora.

Horní Bříza – Stříbro 1:1

„Myslím si, že na to, že se hrálo na malé umělce a jednalo se o první utkání jara, tak byl k vidění výborný fotbal z obou stran. Po úvodních deseti minutách jsme se dostali do celkem solidního tempa a na hřišti byli lepším týmem. Vytvořili jsme si také několik brankových příležitostí, bohužel jsme je však neproměnili. Poté se hra vyrovnala a asi zaslouženě dospěla do penaltového rozstřelu,“ hodnotil zápas kouč Horní Břízy Aleš Zach, kterého však mrzela situace z poslední minuty utkání. „Měli jsme v ní obrovskou šanci ke skórování, ale nedali jsme. To byla velká škoda,“ dodal temperamentní trenér.

PK: 3:4. Poločas: 1:1. Branky: 18. Lomoz – 8. Mižár. Rozhodčí: Šálková. ŽK: 2:1. Diváci: 75. Hřiště: UMT Horní Bříza.

Horní Bříza: Schimmer – Tung (88. Kellich), P. Voves, Lavička, S. Rous, Netáhlo, Lomoz (55. Trojanec), Chocholatý, Svítek, Kraček, J. Paukner. Trenér: Aleš Zach.

Stříbro: Hruška – Hřebík, Mižár, Skopový (55. Pospíchal), Šura, Dyk (25. Křehlík), Vejvoda, Korynta, Vyšín, Lanfranchi, Bůžek (83. Kertis). Trenér: Jan Kraus.

Bolevec – Vejprnice 0:2

„Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře a v prvním poločase byli lepším mužstvem. Bohužel jsme z šancí, které jsme si vytvořili, proměnili pouze jedinou. Ve druhém dějství domácí nebyli vůbec nebezpeční, my ano, ale své situace v šestnáctce jsme řešili špatně. Tím pádem to bylo napínavé a nervózní až do konce. Celkově jsme ale vyhráli zcela zaslouženě, protože jsme soupeře přehráli,“ měl jasno trenér Vejprnic Jiří Šámal.

Poločas: 0:1. Branky: 9. Heindl, 90+1. Puhlovský. Rozhodčí: Mazanec. ŽK: 2:0. ČK: 90. Pelnář (Bolevec). Diváci: 50. Hřiště: Bukovec.

Bolevec: Körner – Pelnář, Bublík, Šnaider (90. Hrubý), T. Lešek, Humpál, Vísner (46. Vetešník), J. Kašpar, Winkelhöfer, Toman, Šedivec. Trenér: Michal Bublík.

Vejprnice: Vavrík – Heindl (74. Heller), Baxa, Rada, Bayer (80. D. Křen), Kotva (90+2. Sibal), Král (66. Bárta), R. Křen, Krejčí, Svoboda, Puhlovský. Trenér: Jiří Šámal.

Černice – Chotíkov 1:0

„Dalo by se říct, že to bylo hodně vyrovnané utkání a první poločas moc šancí nenabídl. My jsme měli dvě, hosté jednu, kterou naštěstí nezužitkovali. Do druhé půle jsme trošku změnili taktiku, a to se nám vyplatilo. Vítězný gól jsme vstřelili po rychlém protiútoku, kdy jsme vystihli rozehrávku soupeře. V závěru jsme ještě mohli výhru pojistit, ale v zakončení jsme nebyli přesní,“ komentoval hubené vítězství 1:0 zkušený kouč Černic Petr Kural.

Poločas: 0:0. Branka: 48. Krystl. Rozhodčí: Bureš. ŽK: 0:0. Diváci: 30. Hřiště: UMT Luční Plzeň.

Černice: Bouzek – P. Eger, Mlnařík, Skala, Hrach, Pechek, Švejda, Hohlberger, Krystl (89. Chvojka), J. Müller, E. Eger. Trenér: Petr Kural.

Chotíkov: Krásl – P. Černý (70. Pechler), Forman, Kluska, Michal Prais, Kučera, D. Míka, Týml, Vraštil (83. Lopata), Vlk, Buchta. Trenér: Petr Kučera.

Meclov – Holýšov 1:3

„Jsme moc rádi, že jsme do jara vstoupili vítězně. Zápas rozhodl už první poločas, ve kterém jsme třemi góly obrátili nepříznivý stav. Po pauze jsme bránili a díky výbornému taktickému výkonu dovedli utkání do vítězného konce,“ byl rád hlavní trenér Holýšova Jiří Jakš.

Poločas: 1:3. Branky: 8. Kafka – 12. Valachovič, 17. Šperl, 28. Procházka. Rozhodčí: Homr. ŽK: 2:2. Diváci: 110. Hřiště: UMT H. Týn.

Meclov: Dolejš – Pačesný, Tolar, Jireček, Klíma (56. Mareš), Suchý (76. Kopperberg), Čižikov, Ratner, Kafka (76. J. Beran), Němec (46. Obdržálek). Trenér: Jiří Vogeltanz.

Holýšov: Bacík – Trhlík, Remiáš (89. Moravec), Černohorský, Štěpán (63. Vítek), Valachovič, Šperl, Vnouček, Procházka (80. Šobr), Kraus, Šimka. Trenér: Jiří Jakš.

Staňkov – Zruč 0:2

„Před zápasem jsem měl trošku obavy, aby nedošlo k podcenění soupeře, ale jsem rád, že k tomu nedošlo. Domácí jsme přehrávali a zaslouženě získali všechny body,“ pochvaloval si trenér Zruče Jaroslav Urbánek.

Poločas: 0:2. Branky: 13. Mošna, 51. Tobrman. Rozhodčí: Havránek. ŽK: 0:0. Diváci: 111.

Staňkov: Jánský (25. Škampa) – F. Dolejš, Hrdina, Záhoř, Šimůnek, Drudík, Kolros, Zámostný, M. Liška, Doležal, V. Voves (78. Bláha). Trenér: Milan Kucharič.

Zruč: Klik – D. Král, F. Korelus, Pavel, Korous (89. Pechman), A. Král, Fryček (71. Šustr), Knakal, Tobrman (81. Sperl), Mošna (46. Šulan), Kazda (62. Kepka). Trenér: Jaroslav Urbánek.

Lhota – Tlumačov 1:2

„Jsem z této porážky velmi zklamaný. Celou zimní přípravu jsme tímhle výkonem hodili stranou. Přišlo mi, že se kluci báli a spoléhali jeden na druhého. V naší hře mi chyběla bojovnost a nasazení. Soupeř poctivě bránil a nakopával míče. My jsme sice byli asi aktivnější, ale v pokutovém území naprosto bezzubí. Buď jsme nevystřelili nebo naše pokusy zablokovali obětaví hráči soupeře,“ hlesl po porážce trenér Lhoty Petr Nykles.

Poločas: 1:2. Branky: 6. Kotrnoch – 11. Wolf, 29. Pfeifer. Rozhodčí: Kříž. ŽK: 2:5. Diváci: 60. Hřiště: UMT Vejprnice.

Lhota: Böhm – Záhrobský, Nový, Horník, D. Křížek (46. P. Kalabza), Langer, P. Suda (69. M. Matas), Šroubek (46. Timkovič), Kohout, Kotrnoch, Švehla. Trenér: Petr Nykles.

Tlumačov: Pejsar – Leitl, J. Korelus, Žák, Pfeifer, Wolf (90. Lokvenc), T. Šindelář, Minařík, Kobes (71. Džugan), Copák (86. Podestát), Malík. Trenér: Pavel Čadek.

Nýrsko – Rapid Plzeň ODLOŽENO

Utkání mezi Nýrskem a plzeňským Rapidem bylo pro nezpůsobilý terén hrací plochy odloženo. Náhradní termín je stanoven na 13. dubna (16.30 hodin). „Zima se na našem hřišti podepsala, takže nevíme, jestli se vůbec bude hrát,“ říkal před jarní premiérou nýrský kouč Karel Kalivoda.

A jeho předtuchy se bohužel naplnily. „V sobotu měli hráči A-týmu sehrát první mistrovské utkání proti Rapidu Plzeň. Bohužel, tento duel musel být z důvodu nezpůsobilého terénu odložen,“ uvedl klub FK Okula Nýrsko na svých oficiálních facebookových stránkách.