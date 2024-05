Fotbalový Rapid se může v letošní sezoně spolehnout v útoku na Daniela Korandu. Ten se vrátil před sezonou z Dánska, kde sbíral cenné zkušenosti. Zároveň i působil v dánském týmu Horsens, kde hrál za místní B tým. Nyní ale střílí branky v krajském přeboru, o čem se přesvědčily nedávno Radnice, kterým sestřelil čtyřmi brankami. Kromě souboje o korunu střelců ale v následujících týdnech vyhlíží třiadvacetiletý útočník narození dcery.

Dan Koranda táhne v letošní sezoně gólově Rapid, předtím ale střílel branky i v Dánsku. | Foto: archiv Daniela Korandy

Kdy naposledy jste zažil tak povedený zápas jako proti Radnicím?

Myslím si, že takhle střelecky dobrý zápas se mi povedl naposledy v Dánsku. Nedaří se to samozřejmě každý den a nebýt kluků, tak se to ani nestane. Jsem za to moc rád. Ale když dá Florian Wirtz tolik gólů, chtěl bych dát taky…



Měla z toho radost i týmová kasa?

Zatím o ničem nevím - musím se zeptat Dana Kořenka. Tipuju, že to bude mastný… (smích)

Zároveň tak nadále soupeříte v kraji o krále střelců, když se momentálně s Jiřím Šmídem dělíte o první příčku. Věříte, že nakonec získáte pomyslnou korunu?

Samozřejmě by to bylo krásný, ale je před námi ještě spousta zápasů. Bylo by to takové individuální ocenění získané za podpory týmu, což je pro každého hráče potěšením. Když mi kluci naservírujou pěkných pár balonů do vápna, tak by to mohlo vyjít (smích).

Narození dcery, pak výhra nad Finskem. Nejhezčí den života, usmíval se Kubalík

Na podzim to vypadalo, že byste mohli do promluvit do bojů o čelní příčky. Na jaře vás ale srazila špatná série zápasů. Čím to bylo, že jste poztráceli po zimní přestávce tolik bodů?

Podařilo se nám v přípravě odehrát skvělé zápasy. Myslím si, že jsme byli namlsaní a zdálo se nám, že to půjde samo. Tvrdě jsme narazili. Pak jsme teprve začali podávat výkony jako minulý půlrok. Ztráta těch bodů nás opravdu hodně mrzí. Doufám, že se nám to povede příští rok, i když víme, že konkurence bude veliká.

O gólové hráče je vždy velký zájem. Lákal by vás případně posun výše?

Uvidíme, co přijde v létě. Jestli bude něco zajímavého. Jinak to nechám bez komentáře (úsměv).

Dva roky jste byl v Dánsku. Plánujete ještě nějaký přesun do zahraničí, nebo už chcete zůstat doma?

Nejspíš už zůstanu už v Česku. Za tři týdny by se mi měla narodit dcera. Takže se usadím, postavím dům a zasadím strom… (smích) Mám tu všechny, rodinu, zázemí, kamarády. Dánsko sice byla skvělá zkušenost, ale nejvíc šťastný jsem tady. Takže momentálně vše směřuje k životu v Česku.

V Domažlicích plály emoce, Jiskra brala těsnou výhru proti deseti

Jak vzpomínáte na život v zahraničí, kde jste i fotbalově působil?

Na Dánsko vzpomínám rád. Sice jsem neměl ideální práci, ale ostatní bylo fajn. Mám tam kamarády z fotbalového prostředí, jsem s nimi v kontaktu a plánujeme se navštívit. A možná domluvíme i nějaký společný zápas. Tímto zdravím trenéra: Hej træner Morten. Bral mě jako syna, byla mi tam plánována budoucnost, ale stesk mě zavedl zpět.