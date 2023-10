Ve středu večer byl na umělém trávníku v Chlumčanech zkompletován program úvodního kola Poháru Plzeňského krajského svazu. Domácí Keramika vyzvala pod umělými světly Vejprnice – druhý tým tabulky krajského přeboru, který v aktuální sezoně ještě neokusil hořkost porážky.

Fotbalisté TJ Keramika Chlumčany (na archivním snímku hráči v modrých dresech) porazili v 1. kole Poháru PKFS vejprnickou Slavii 6:2 po prodloužení. | Foto: Deník/Martin Mangl

Skvělou sérii slávistů ale uprostřed pracovního týdne ukončily právě Chlumčany, i když jen částečně. Po základní hrací době skončil souboj nerozhodně 2:2, v prodloužení už vládli domácí, kteří soupeři nastříleli čtyři branky a po výsledku 6:2 se radují z postupu do dalšího kola.

„Kvůli zranění a nemocem za nás nastoupili čtyři dorostenci a dva hráči z béčka, a možná proto jsme měli ze soupeře až přílišný respekt a po poločase prohrávali o dvě branky. Za druhý poločas ale patří všem obrovský dík. Kluci to nezabalili, dokázali vyrovnat a poslali zápas do prodloužení,“ pochvaloval si trenér vejprnických fotbalistů Lukáš Paul. „V něm jsme ale bohužel udělali v rychlém sledu několik fatálních chyb, které rozhodly o postupujícím,“ posteskl si. Zároveň kouč Paul litoval, že se utkání odehrálo na umělé trávě.

Fotbalisté SK Slavia Vejprnice, archivní snímek.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Mistrovské či pohárové zápasy na těchto miniaturních umělkách neuznávám. Není to fotbal, pouze jeden souboj za druhým a my bohužel po jednom z nich přišli do konce podzimu o brankářskou jedničku Kubu Vavríka,“ dodal Lukáš Paul s tím, že čtyřiadvacetiletý gólman utrpěl zlomeninu žebra.

TJ Keramika Chlumčany – SK Slavia Vejprnice 6:2 pp.

Poločas: 2:0. Branky: 39. a 115. Štolle, 94. a 101. Šteffel, 19. Havlíček, 119. Fiala – 52. Heller, 87. Svoboda. Rozhodčí: Kripner – Bogdan, Paur. ŽK: 2:3 (65. Němeček, 75. Beránek – 71. Hejduk, 88. Heller, 90. Rada). ČK: 117. Řezáč (Vejprnice). Diváci: 60. Hřiště: UMT + UO. Sestava TJ Keramika Chlumčany: Hlůžek (46. Hůla) – Štolle, Jan Havlík, Milota, Vojáček (71. Fiala), J. Hrdlička (106. T. Hrdlička), Němeček, Beránek, Tomášek, Javorský, Havlíček. Trenér: Bohumil Havel. Sestava SK Slavia Vejprnice: Vavrík (46. Řezáč) – Kouřil (37. Rada), Csambal, Venda (68. Beneš), Tarantík, Hamouz, Hejduk, Heller, Homolka, Kučera (46. Svoboda), Křemenák. Trenér: Lukáš Paul.

