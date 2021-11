„Měli jsme celkem kvalitní přípravu, protože jsme věděli, že po lockdownu a předchozích nedohraných sezonách nás čeká náročných patnáct kol. Začátek soutěže nám vyšel, sbírali jsme body a do nějakého pátého kola atakovali nejvyšší příčky,“ říká trenér fotbalového Nýrska Karel Kalivoda, jehož tým v prvních sedmi zápasech nebodoval pouze jednou.

FK Okula Nýrsko (modří) vs. Černice (černí) 4:0.Zdroj: Aneta Kalivodová

Poté sice přišlo na řádu pár porážek, na které však Okula dokázala především doma vždy odpovědět. Naopak závěr podzimu se fotbalistům Nýrska příliš nevydařil. Alespoň co se týče výsledků po devadesáti minutách.

„U nás už je to taková klasika. Závěr podzimu máme vždycky horší. Je to dáno tím, že je brzy tma a my nemáme pořádně kde trénovat. Trénujeme pouze na malém hřišti. Druhou věcí je fakt, že ani přístup některých hráčů nebyl ideální. Fotbalu zkrátka nedávali tolik času, kolik by měli. Ať si každý říká, co chce, tak krajský přebor je velmi kvalitní soutěž a bez pořádného tréninku se hrát nedá,“ tvrdí nýrský kormidelník s tím, že jeho svěřencům chyběla potřebná kondice.

Okulu se ve druhé části podzimu snažil nastartovat trenér Jiří Brabec, jenž předtím vedl Hrádek u Sušice (I. A třída) a Nýrsko jej angažovalo s vidinou nového impulsu a zvednutí týmu. „Kýžený efekt to ovšem nepřineslo, protože přístup hráčů byl opravdu špatný,“ smutnil Kalivoda.

I když výsledky v závěru podzimu nebyly ideální, herně to až tak špatné nebylo. „Kromě Domažlic, které nás jednoznačně přehrály, jsme v žádném jiném zápase horším týmem nebyli. Bohužel nás srážela koncovka,“ myslí si kouč Nýrska.

Ano, jeho družina dala na podzim pouze 19 branek – stejně jako Staňkov, předposlední Zruč a poslední Bolevec. Horší v tomto ohledu byl pouze plzeňský Rapid. „Kdybychom se do šancí nedostávali, asi by byl problém někde jinde. Ale my si brankové příležitosti vytvářeli. Jenže jsme je nebyli schopni proměňovat. Trápil se střelec Varga, který je zvyklý dát za sezonu 15 gólů, ale i ostatní hráči, kteří se v šancích ocitli,“ mrzí kouče.

Přesto hlavu nevěší a věří v lepší zítřky.

„Těšíme se na zimu, kdy kvalitně potrénujeme. V plánu máme i soustředění. Věřím, že na jaře jsme schopní se zvednout. Máme tým, který má kvalitu na to, aby skončil mezi nejlepšími šesti,“ míní zkušený kormidelník, který v jarní fázi bude v týmu působit spíš jako odborný dozorčí.

„Pokud vše proběhne podle plánu, na jaře by měl tým jako hlavní trenér vést Jiří Brabec. Věřím, že kluci za ním půjdou. Bez přístupu ani tréninkové morálky to ale nepůjde,“ ví Karel Kalivoda.