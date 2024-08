„Každý z týmu se chce posunout o stupínek výš do Evropské ligy,“ potvrdil na tiskové konferenci před úvodním utkáním se skotským celkem Pavel Šulc, 23letý záložník plzeňské Viktorie. Dodal také, že vzhledem k jistotě Konferenční ligy můžou jít do zápasů s čistou hlavou.

Také trenér Miroslav Koubek si myslí, že by jeho týmu zmíněná jistota mohla pomoct. „Tlak je vždycky, ale když už máte něco v rukou, můžete hrát s větším nadhledem,“ pronesl kouč plzeňské Viktorie, jenž oslaví pár dnů po losu základní fáze 73. narozeniny.

Pojďme se tedy podívat, jaký je mezi oběma evropskými soutěžemi rozdíl.

Za účast v hlavní fázi Evropské ligy inkasují kluby 4,31 milionu eur (108 milionů korun), v Konferenční lize je prémie 3,17 milionu eur (80 milionů korun). Ani bodové bonusy se až tolik neliší, výhra v ligové fázi EL je ohodnocena 450 000 eury (11 milionů korun), zatímco v KL to činí 400 000 eur (rozdíl něco málo přes milion korun). Při remíze je ten rozdíl ještě menší 150 000 eur, resp. 133 000 eur (ani ne půl milionu korun).

Co je jinak? Věhlas soupeřů i jejich síla. Týmy v Evropské lize se víc blíží kvalitou těm z Ligy mistrů, leckdy ji ostatně ještě nedávno hrály. Posuďte sami: v prvním koši by na viktoriány číhaly římské kluby AS i Lazio, Frankfurt, Manchester United nebo Porto. Byla by tam i pražská Slavia, pokud nezvládne doma odveta s Lille, ale s tou Plzeňští hrát nemohou. Z druhého koše by mohli narazit třeba na Lyon, San Sebastian nebo Olympiakos Pireus. Ale i ve čtvrtém jsou například Nice, Bilbao, Hoffenheim a může sem propadnout i Malmö, soupeř Sparty.

Plzeňská Viktoria by v Evropské lize byla téměř jistě losována ze třetího koše, v té Konferenční by se nejspíš vešla do prvních dvou ve společnosti pětice takových gigantů, jakými jsou Chelsea a Betis Sevilla nebo „stará známá“ Fiorentina, francouzské Lens a německý Heidenheim. Ani v dalších ze šesti košů už nenajdete tak známé celky.

Významný rozdíl je v systému, v obou případech postoupí do hlavní fáze 36 celků, ale v Evropské lize budou rozděleny do čtyř košů po devíti a počítač jim při losu přiřadí dva soupeře z každého z košů, s jedním se střetnou doma a s druhým venku. Celkem to je tedy osm zápasů, začíná se už poslední týden v září a poslední dvě kola jsou na programu v lednu 2025.

V Konferenční lize čeká na každý z týmů jen šest zápasů, tři doma a tři venku. Při losu budou rozděleny do šesti výkonnostních košů a z každého z nich dostanou jednoho soupeře. Hraje se od začátku října do poslední kolo je pět dnů před Vánoci.

Los hlavní fáze proběhne ve stejný čas, v pátek 30. srpna, tedy den po odvetě ve Skotsku.

Budou viktoriáni v osudí Evropské, či Konferenční ligy?