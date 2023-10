V čem hledat vzestup Rapidu v této sezoně?

V hráčích. (úsměv)

Znamená to, že jste posílili?

Ale nejen to, i když se nám povedlo v létě mužstvo doplnit. Sice dva kluci odešli, ale tři zase přišli. Především jsme z Doubravky získali Tomáše Řehoře.

Ten kraluje společně s radnickým Davidem Krocem střelcům přeboru. Minule se blýskl čtyřmi góly při demolici Košutky (7:0)…

Útočníci byli naší dlouholetou slabinou. Ale i na dalších postech máme teď na krajský přebor slušné hráče. Jediná trošku nevýhoda je, že máme mladý mančaft.

Ale to zase může být pozitivum do budoucna…Už teď je na některých mladých hráčích ten rok v přeboru navíc, znát. A mělo by se to zlepšovat, když vydrží. Máme relativně široký kádr a je otázka, jestli kluci, kteří tolik nehrají, zůstanou. Tohle je vždy složité.

Co byste dál označil za důvod vzestupu?

Chodíme trénovat ve velmi slušném počtu. Kluci jsou šikovní i fotbalově, řada jich prošla mládeží na Petříně.I když nám chybí tři hráči, není to tak zásadní oslabení, jako to bývalo dřív. Už loni přišel trenér Zbyňda Jiskra, trénujeme poctivě a sedá si to. Ale pořád je to takový trochu mládežnický fotbal.

A co ambice směrem výš? Přijde mi, že v přeboru není tentokrát jasný favorit…

Asi by bylo béčko Petřína, ale to je závislé na áčku v divizi. Ale pak tam jsou další tři čtyři mužstva, včetně nás. Je za námi teprve třetina soutěže, stát se může cokoliv.

Na divizi byste si troufli?

To je složitá otázka a je hodně předčasné to řešit. Ale pokud bychom na postupovém místě byli, přemýšleli bychom o tom. Už jenom kvůli těm mladíkům. Nejde však jen o sportovní stránku, ale také o zázemí.