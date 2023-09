Stejní soupeři jako ve středu v 2. kole MOL Cupu se střetnou sobotu ve šlágru 6. kola divizní skupiny A. Tentokrát se však bude hrát v Mariánských Lázních, kde domácí Viktoria přivítá od 10.15 hodin plzeňský Petřín, na jehož hřišti vyhrála ve středu zápas druhého kola MOL Cupu.

Fotbalisté SK Petřín Plzeň (na archivním snímku fotbalisté v červených dresech) se po třech dnech znovu střetnou s Viktorií Mariánské Lázně. | Foto: Vlaďka Štychová

Soupeř tak pochopitelně prahne po odvetě, protože cítil, že i v pohárovém zápase byl lepší, zvlášť ve druhé půli si domácí vytvořil řadu šancí.

„Ale branku jsme nedali. Pereme se s tím už delší čas,“ hlesl pak petřínský kouč Radek Vodrážka. „Ale co dneska chytil gólman Hinterholzinger, to jsem dlouho neviděl. Snad třikrát letěl míč do vinglu a on tam vždycky byl,“ kroutil hlavou ještě po zápase trenér plzeňského celku.

Petřín v poháru končí, padl doma s Mariánkami. Rozhodla penalta

I tak ale svému celku před sobotním mačem věří. „Snad nás Mariánky nemůžou porazit dvakrát po sobě,“ vyloudil Vodrážka úsměv na tváři. „Bude to úplně jiný zápas,“ dodal kouč, který věří, že i výsledek bude pro jeho tým příznivější.

„Petřín má obrovskou kvalitu, mužstvo je dlouho pohromadě, v létě ho navíc doplnili zkušenými hráči. Já je pořád vidím jako největšího favorita na postup do třetí ligy,“ kontroval Aleš Zach z mariánskolázeňské lavičky navzdory tomu, že divizní skupinu A vedou momentálně jeho svěřenci.

Ve středu zamíchal sestavou, ale odmítl, že by taktizoval. „Slíbil jsem klukům, kteří byli v sobotu v divizi na lavičce nebo tolik nehráli, že dostanou příležitost. A oni potvrdili kvalitu,“ těšilo trenéra fotbalových Mariánských Lázní.

Kam za fotbalem / fotbalový program

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 17.00: Domažlice – Karlovy Vary, neděle 10.15: Slavia Praha B – Viktoria Plzeň B (hř. Horní Počernice), 17.00: Hostouň – FK Robstav. FORTUNA divize A – pátek (dnes) 17.30: SENCO Doubravka – Jindřichův Hradec, sobota 10.15: Viktoria Mariánské Lázně – Petřín Plzeň, 15.00: Klatovy – Jiskra Domažlice B, 17.00: Rokycany – Tachov.



Krajský přebor – pátek (dnes) 18.00: Zruč – Vejprnice, sobota 13.00: Kaznějov – Holýšov, Košutka – Mýto (hř. Ledce), 17.00: Lhota – Rapid Plzeň, Černice – Chotíkov, Nýrsko – Radnice, Stříbro – Horní Bříza, Nepomuk – Petřín Plzeň B.



I. A třída Plzeňského kraje – sobota 10.15: Dobřany – Tlučná, 13.00: Slovan Plzeň – Staňkov, 17.00: Žákava – Slavoj Koloveč, Bolevec – Kralovice, neděle 16.00: Malesice – Keramika Chlumčany, Tlumačov – Horšovský Týn, Sušice – Křimice, Smíchov Plzeň – Start Luby.



I. B třída, skupina A – sobota 14.00: Bor – Merklín, 15.00: Chotěšov – Sokol Mrákov, 17.00: Kdyně – Sokol Postřekov, neděle 14.00: Stráž – Planá, 15.00: Chodov – Klenčí pod Čerchovem 16.00: Slavoj Koloveč B – Krchleby (hř. Únějovice), 17.00: Stod – Dlouhý Újezd.



I. B třída, skupina B – sobota 10.00: Blovice – Měcholupy, 13.30: St. Plzenec – Mochtín, 16.00: Strážov – Švihov, 17.00: Sv. Hrádek – Klatovy B, Losiná – Horažďovice, neděle 16.00: Chanovice – Sp. Poříčí, Svéradice – Bolešiny.



I. B třída, skupina C – sobota 15.00: Zbiroh – Volduchy, 17.00: Plasy – Spartak Chrást, Město Touškov – Mladotice, neděle 17.00: Vejprnice B – Horní Bříza B, Strašice – Dýšina, Rokycany B – Úněšov, Mýto B – Zruč B.

Nová hvězda, která vtrhla do ČFL. Kdo je kanonýr Robstavu ze Senegalu?