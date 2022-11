Týmu ze Slovan se aktuálně výsledkově příliš nedaří. Přestože je v tabulce na pátém místě a na třetí Nýrsko ztrácí jen dva body, už čtyřikrát v řadě nebodoval. „Na tohle se my ale nekoukáme. Když to řeknu blbě, tak přebor není až tak kvalitní soutěž, abychom s tímto nějakým způsobem mohli kalkulovat. To, že Petřín čtyřikrát za sebou prohrál, neznamená, že tam přijedeme a sekneme je také,“ uvědomuje si kouč fotbalistů Nepomuku Josef Viktora.

„Hodně to souvisí také s tím, že soupeř má velmi mladý kádr, stejně jako my. Výkony jsou pak dost často nestabilní,“ myslí si. Přesto do Plzně jeho mužstvo nepojede zápas jen tak odehrát. „To určitě ne. Jedeme tam s respektem, ale také s touhou bodovat,“ hlásí do éteru osmačtyřicetiletý trenér.

Trenér fotbalistů FK Nepomuk Josef Viktora.

Ten je hlavně rád, že Nepomuk prolomil šňůru čtyř zápasů bez výhry. „Vítězství s Chotíkovem, byť bylo trošku šťastné, je pro nás velmi důležité. Konečně jsme vyhráli a díky němu pojedeme na Petřín malinko klidnější,“ kvituje lodivod.

A co od pátečního zápasu, který začíná už v 10.15 hodin, očekává? „Petřín má pohyblivý, mladý mančaft. Běžecky nás čeká určitě velice náročné utkání. Možná, že bychom mohli něco vytěžit z toho, že není příliš zkušený, ale na to spoléhat nebudeme. Porveme se o body a uvidíme, na co to bude stačit,“ dodává.

FORTUNA ČFL, skupina A – pátek 14.30: Jiskra Domažlice – FK Dukla Praha B, sobota 14.30: ROBSTAV Přeštice – Viktoria Plzeň B (hř. Stod).



FORTUNA divize, skupina A – sobota 10.15: Petřín Plzeň – Jiskra Domažlice B, 10.30: Horní Bříza – Aritma Praha, 14.30: SENCO Doubravka – FC Rokycany, neděle 14.30: Sokol Lom – Klatovy.



Krajský přebor – pátek 10.30: Petřín Plzeň B – Nepomuk, 14.30: Chotíkov – Lhota, Zruč – Rapid Plzeň, sobota 14.30: Baník Stříbro – Černice, Vejprnice – Holýšov, neděle 14.30: Mýto – Nýrsko, Staňkov – Tachov, Radnice – Tlumačov.



I. A třída – sobota 10.15: Kralovice – Chlumčany, 10.30: Mochtín – Bolevec, 14.30: Luby – Rokycany B, Křimice – Horšovský Týn, neděle 14.00: Smíchov Plzeň – Malesice, 14.30: Sušice – Košutka Plzeň, Dlouhý Újezd – Kaznějov.



I. B třída, skupina A – sobota 10.15: Tlučná – Planá, 14.30: Kdyně – Koloveč, Chodský Újezd – Krchleby (hř. Horní Jadruž), neděle 14.30: Postřekov – Bělá nad Radbuzou, Mrákov – Chodov, Klenčí – Meclov, Vejprnice B – Bor.



I. B třída, skupina B – sobota 14.30: Pačejov – Strážov, Svatobor Hrádek – Svéradice, Měcholupy – Dobřany, Blovice – Bolešiny, Štěnovice – Losiná, Klatovy B – Horažďovice, Chotěšov – Chanovice.



I. B třída, skupina C – pátek 14.30: Slovan Plzeň – Mýto B, sobota 10.00: Dýšina – Mladotice, 14.30: Radnice B – Město Touškov, Volduchy – Zruč B, Město Zbiroh – Chrást, Příkosice – Plasy, Úněšov – Kozolupy.

