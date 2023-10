Zkušený kouč Petr Nykles byl odvolán z pozice hlavního trenéra fotbalové Lhoty, stalo se tak po neúspěšném víkendovém utkání 11. kola krajského přeboru na půdě Slavoje Mýto, kde žlutočerní prohráli těsně 1:2. Čtyřiapadesátiletý Nykles je už třetím trenérem z týmů nejvyšší soutěže Plzeňského kraje, pod kterým se během jedenácti podzimních zápasů podlomila větev. Již dříve skončil na Košutce trenér Josef Šavlík, minulý týden ukončil svoje působení ve Zruči i Jan Kraus.

Petr Nykles už není trenérem fotbalové Lhoty. | Foto: David Koranda

„Mrzí mě to, ale takový je fotbalový život, úděl trenéra,“ posteskl si Nykles v telefonickém rozhovoru pro Deník. „V létě jsme ve Lhotě budovali nový kádr, přivedl jsem si pět hráčů, které jsem chtěl, o které jsem stál. Všichni kluci do party parádně zapadli, charakterově to bylo skvělé, bohužel výsledky jsme až na pár výjimek neměli, na hřišti si to prostě nesedlo. Kdybych věděl, kde byl problém, změnil bych to, ale bohužel, teď už je pozdě,“ soukal ze sebe Nykles a přiznal, že po porážce v Mýtě, kde jeho tým nebyl horším týmem, ale zejména v prvním poločase se trápil v koncovce, dlouho nemohl spát.

Teď si dá Nykles do konce roku od fotbalu pauzu, pak se uvidí, co bude dál. „Mám dvě děti, takže se jim budu věnovat víc, než tomu bylo doteď, a potom se uvidí, jestli se něco objeví,“ naznačil, že bez fotbalu být v budoucnu rozhodně nechce. A kdo povede Lhotu ve zbytku podzimu? To ukáže už víkendový mač doma proti Zruči, který má úvodní výkop v sobotu od 15.30 hodin ve Lhotě.

