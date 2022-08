Většinou je kopou ofenzivní hráči, kteří se častěji dostanou k zakončení. Je složité je takhle přeskočit a uzmout si pokutové kopy pro sebe?

Nepřijde mi to nějak složité. Je třeba se jen správně koncentrovat v pravou chvíli. Je pravda, že v zápase se Staňkovem jsme vedli 4:0 a měla se kopat druhá penalta. Cestou z obrany jsem se ptal spoluhráčů, jestli si ji někdo nechce kopnout. Nikomu se ale do toho nechtělo, tak jsem to vzal zase na sebe.

Trénujete je nějak speciálně? Jakou máte v nich úspěšnost?

Maximálně někdy po tréninku si nějakou kopnu. No a neproměnil jsem asi ještě v době, kdy jsem působil v Rokycanech. Tam jsem nebyl hlavní exekutor, ale vždycky jsem se k tomu nějak dostal, když se kopali po remízovém zápase.

Zažíváte úspěšný start do sezony, dvě vítězství, navrch 10 branek. Minule jste navíc otočili zápas, v němž jste prohrávali o dvě branky. Je cítit, že má tým velkou sílu?

Cítit to určitě je, kvalitně jsme doplnili kádr a osa, co tam je, funguje. Musíme doufat, že se budeme nadále scházet ve vysokém počtu.

Teď vás čeká Zruč. Jaký vás čeká protivník?

Soupeř nás čeká rozhodně nepříjemný. Co si pamatuju, snaží se hrát kombinačně, ale zároveň tomu nechybí i tvrdost v soubojích. Když budeme hrát naší hru, věřím, že zvítězíme.

