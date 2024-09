Hlasování po úvodním kole vyhrál 20letý mladík Jakub Javorský z Chlumčan, v těch dalších získali nejvíc bodů Daniel Skopový z Mýta a kaznějovský gólman Jan Švihořík.

Kdo vyhraje tentokrát? V nominaci jsou samí střelci. Jedinečnou možnost rozhodnout o vítězi máte vy, s vítězem pak přineseme exkluzivní rozhovor.

Svoje hlasy můžete posílat do středečních 23.59 hodin.

Tomáš Vágner (Okula Nýrsko)

Dvěma brankami, z nichž jedna byla z penalty, se podílel na vedení svého celku 3:1 v Holýšově, ten ale nakonec srovnal na konečných 3:3. „Pocity mám rozporuplné, sedmdesát minut jsme plnili to, co jsme měli. Byli jsme nebezpečnější než domácí, bohužel nás sráží chování v našem pokutovém území, to nás stálo vítězství,“ litoval nýrský trenér Petr Výtisk.

Marek Falout (Dynamo Horš. Týn)

Hattrickem přispěl k vysokému vítězství Horšovského Týna nad Nepomukem (6:3), který teprve v závěru dvěma góly zkorigoval hrozivě vypadající skóre. Zatímco hosté se krčí u dna páté ligy, nováček nejvyšší krajské soutěže si vede více než zdatně.

René Kropáček (FC Křimice)

Další z nováčků se může opřít o střelecky disponovaného Reného Kropáčka, jenž tentokrát přispěl třemi góly k demolici Kaznějova (5:0). Jeho gólman Jan Švihořík přitom v úvodních třech zápasech udržel vždy čisté konto a minule ho čtenáři Deníku dokonce zvolili hráčem kola.

Kyrylo Semenov (FK Tachov)

V minulém kole proti Křimicím 22letý ukrajinský fotbalista ve službách Tachova ve druhé půli dvakrát pláchl obraně soupeře a předložil ideální gólové přihrávky pro Giuseppe Lanfranchiho. Ten otevřel skóre i tentokrát v souboji dvou exdivizních celků, ale mezi střelce se zapsal i Semenov, když gólem na 3:1 z 50. minuty definitivně zlomil odpor domácích.