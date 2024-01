„Měli jsme za cíl být po podzimní části soutěže do pátého místa, čímž jsme to trochu i předčili. Je fakt příjemné, že jsme stále na dostřel prvnímu Petřínu. Budeme tak mít větší klid na zimní přípravu a uvidíme, co přinese jaro," svěřil se po konci podzimu Pavel Šimsa, jeden ze tří trenérů Rapidu Plzeň.