„Fotbal hraju od čtyř let, ale před pár roky mě kamarád zlákal na futsal a chytlo mě to. Začínali jsme v juniorce Interobalu. Futsal preferuju, ale fotbal mě začal chybět a tak když se naskytla možnost hrát za Malesice, tak jsem kývl,“ uvedl Maur. „Ve futsale je vše rychlejší, hraje se na jeden dotek. Ale i ve fotbale se tlačím na místo středního záložníka, abych byl pořád na míči, takže zase takový rozdíl to není,“ doplnil všestranný hráč.

S fotbalem jako malý začínal Maur v Chrástu, následně dlouhá léta kopal za plzeňský Petřín a teď tedy za Malesice, aktuálně osmého celku krajské I. A třídy.

Výsledek souboje v Dlouhém Újezdě vypadá jednoznačně, Malesičtí ale na hřiště posledního týmu cestovali se vzpomínkou na podzimní domácí porážku s tímto soupeřem. Jenže tentokrát problémy nepřipustili. Už ve 26. minutě načal soupeře Schleis a následně zahájil své střelecké představení Maur. A když domácí před půlí snížili, rychlonohý Maur téměř vzápětí vrátil svému týmu dvougólový náskok. V 59. minutě pak zkompletoval hattrick a potvrdil plný bodový zisk. „Při prvním gólu mě střílený centr z křídla trefil přesně do nohy, takže s tím žádná práce nebyla. A další dvě branky vyplynuly z našeho presinku. Soupeře jsme dostávali pod tlak, chybovali v rozehrávce a já toho dvakrát využil,“ konstatoval hráč, který své sezonní střelecké konto zvýšil rázem na osm zásahů. Za střelce se ale nepovažuje. „Od toho jsou v týmu jiní,“ usmál se jinak automechanik pracující v rodinné firmě.

Tuhle neděli Malesice hostí plzeňský Petřín, ale tři kola před koncem už spíš myslí na příští sezonu. „Chceme to dohrát v klidu s vírou, že příští sezona by mohla být zase lepší. Měli by přijít šikovní hráči a když se nám budou vyhýbat zranění, mohli bychom se zamíchat do boje o postup,“ plánoval Maur.

A jak je to s jeho podílem na zlaté jízdě futsalového Interobalu? „Polovinu sezony jsem hrál za Interobal, ale konkurence je tu obrovská, takže druhou půlku jsem dohrával v dresu České Lípy. Ale když to šlo, tak jsem na zápasy kluků chodil. V play-off už pravidelně, skončilo to parádně a oslavy tomu odpovídaly. Neskutečný zážitek,“ prohlásil Matěj Maur.