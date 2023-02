1/20 Zdroj: archiv Deníku SK Rapid Plzeň vs. FK Okula Nýrsko (archivní snímek). 2/20 Zdroj: archiv Deníku SK Rapid Plzeň vs. FK Okula Nýrsko (archivní snímek). 3/20 Zdroj: archiv Deníku SK Rapid Plzeň vs. FK Okula Nýrsko (archivní snímek). 4/20 Zdroj: archiv Deníku SK Rapid Plzeň vs. FK Okula Nýrsko (archivní snímek). 5/20 Zdroj: archiv Deníku SK Rapid Plzeň vs. FK Okula Nýrsko (archivní snímek). 6/20 Zdroj: archiv Deníku SK Rapid Plzeň vs. FK Okula Nýrsko (archivní snímek). 7/20 Zdroj: archiv Deníku SK Rapid Plzeň vs. FK Okula Nýrsko (archivní snímek). 8/20 Zdroj: archiv Deníku SK Rapid Plzeň vs. FK Okula Nýrsko (archivní snímek). 9/20 Zdroj: archiv Deníku SK Rapid Plzeň vs. FK Okula Nýrsko (archivní snímek). 10/20 Zdroj: archiv Deníku SK Rapid Plzeň vs. FK Okula Nýrsko (archivní snímek). 11/20 Zdroj: archiv Deníku SK Rapid Plzeň vs. FK Okula Nýrsko (archivní snímek). 12/20 Zdroj: archiv Deníku SK Rapid Plzeň vs. FK Okula Nýrsko (archivní snímek). 13/20 Zdroj: archiv Deníku SK Rapid Plzeň vs. FK Okula Nýrsko (archivní snímek). 14/20 Zdroj: archiv Deníku SK Rapid Plzeň vs. FK Okula Nýrsko (archivní snímek). 15/20 Zdroj: archiv Deníku SK Rapid Plzeň vs. FK Okula Nýrsko (archivní snímek). 16/20 Zdroj: archiv Deníku SK Rapid Plzeň vs. FK Okula Nýrsko (archivní snímek). 17/20 Zdroj: archiv Deníku SK Rapid Plzeň vs. FK Okula Nýrsko (archivní snímek). 18/20 Zdroj: archiv Deníku SK Rapid Plzeň vs. FK Okula Nýrsko (archivní snímek). 19/20 Zdroj: archiv Deníku SK Rapid Plzeň vs. FK Okula Nýrsko (archivní snímek). 20/20 Zdroj: archiv Deníku SK Rapid Plzeň vs. FK Okula Nýrsko (archivní snímek).

„Dobré utkání, a to z obou stran. Řekl bych, že my jsme byli bojovnější, důraznější, Nýrsko zase kvalitnější na balonu, fotbalovější a lepší v zakončení. A to nemluvím jen o gólech, ale také o rychlosti ve finální fázi,“ poznamenal Jaromír Mysliveček, zkušený matador na lavičce Plzeňanů, jehož tým do utkání nastoupil ve velmi omlazené sestavě. „Věkový průměr naší jedenáctky byl něco lehce přes jednadvacet let. Chyběly nám zkušenosti, ale na to se rozhodně nechceme vymlouvat,“ říká ostřílený lodivod.

K zápasu se pro Deník vyjádřil také trenér fotbalového Nýrska Karel Kalivoda. „Jsem maximálně spokojený s výkonem hráčů, ale i celkově z obrazu hry. Hrálo se ve velkém nasazení, k vidění byl fotbal nahoru dolů a celá řada osobních soubojů. Potěšili mě mladíci, kteří nastoupili. Pro některé to byl debut mezi muži. Občas dělali chyby technického charakteru, ale celkově podali dobrý výkon,“ pochvaloval si trenér Okuly, jehož naopak zklamali někteří starší borci, kteří z blíže nespecifikovaných důvodů chyběli. „Ale vyříkali jsme si to. Jsem rád, že jsme se po měsíci kondiční fáze konečně dostali na hřiště. Příprava zatím až na pár drobností běží podle plánu,“ kvituje zkušený stratég.

Rapid hraje další přípravné utkání ve čtvrtek od 18.00 hodin proti SK Petřín Plzeň, o týden později (od čtvrtka do neděle) odjíždí na soustředění do Sušice, kde se pak o víkendu utká s domácím týmem z I. A třídy. A Nýrsko? To by podle původního plánu mělo hrát v sobotu na UMT Sušice s Košutkou (I. A tř.).

