Fotbalový Rapid vsadil v letošní sezoně na dravé mládí a této volby rozhodně nemusí litovat. Plzeňský tým byl podzimní kometou krajského přeboru, když sympatickým a ofenzivním výkonem dokráčel na třetí místo. Rapid brankami rozhodně nešetřil, v patnácti zápasech jich vsítil 47, což bylo nejvíce v celé soutěži.

Podzimním mistrem se sice stalo béčko Petřína, ale na první místo si na jaře budou brousit zuby i Vejprnice nebo Rapid Plzeň (bílé dresy). | Foto: David Koranda

„Měli jsme cíl být po podzimu být do pátého místa, čímž jsme to trochu i předčili. Je příjemné, že jsme stále na dostřel prvnímu Petřínu. Budeme tak mít klid na přípravu a uvidíme, co přinese jaro," říká Pavel Šimsa, jeden z členů trenérského triumvirátu.

„Hodně jsme omladili mužstvo, což je vždycky takové vachrlaté. Zatím to kluci zvládli dobře, i když tam samozřejmě byly zápasy, které se nám příliš nepovedly. To ale k tomu patří, když máme tolik kluků kolem dvaceti let. Zatím je ale vidět, že se nám tato cesta vyplácí," pokračuje bývalý obránce Rapidu, který zároveň nastínil možné pohyby v týmu během zimního období.

Nepomuk si poradil se ztrátou kanonýra

„Zatím nikdo nehlásil, že by chtěl odejít. Zároveň se může stát, že si to někdo ještě rozmyslí. Měli jsme poměrně široký kádr kolem osmnácti, dvaceti hráčů, takže někdo nehrál tolik, kolik by asi chtěl. Ti, kteří ale chtěli hrát víc, chodili za béčko, což je poznat i na jeho dobrém postavení v okrese. I tak ale je to rozdíl tří soutěží," vysvětluje Pavel Šimsa.

I přes početnější kádr má Rapid vyhlídnuté dvě nové akvizice. Klíčový post se ale zatím nedaří obsadit. „Dva hráči jsou na dobré cestě. Měli by dobře zapadnout, protože jsou to zase mladí kluci. Kde nás ale rozhodně tlačí bota, to je post druhého gólmana. Tam máme mezeru a není úplně lehké někoho sehnat. V tomto ohledu nejsem optimista, že se nám to přes zimu povede," krčí Šimsa rameny.

Kubice byl s podzimem spokojený, poodhalil přestupové plány