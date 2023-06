Fotbalisté Tachova prošli letošní sezonou krajského přeboru jako nůž máslem a zcela po zásluze slaví postup do divize. Závěrečné utkání a oslavy jim ale pokazila Zruč, která v sobotní derniéře vyhrála na jejich půdě 2:0. A to i přesto, že posledních 30 minut hrála bez vyloučeného Marka Pechmana.

„Domácí byli opticky lepší, měli i šance, ale gól nám nedali. Myslím si, že my jsme se na soupeře dobře připravili, a to nám nakonec vyšlo. Kluci včetně mě měli po zápase velkou radost,“ svěřil se spokojený trenér Zruče Jan Kraus.

Historický výsledek se povedl Chotíkovu, který demolicí Vejprnic (5:0) potvrdil konečné druhé místo. „Bylo vidět, že Vejprnice už o nic moc nehrají, zatímco my doma chtěli za každou cenu vyhrát a skončit druzí. O výsledku bylo rozhodnuto už po prvním poločase a jsme rádi, že jsme to takhle nakonec zvládli,“ liboval si po zápase hrající trenér Chotíkova Petr Kučera.

Třetí skončila rezerva Petřína, která ovšem poslední utkání sezony nezvládla a padla na hřišti Lhoty 1:3. „Měl jsem z toho zápasu strach, aby to nebyla ostuda, protože se mi znovu sešlo hrozně omluvenek. Dobře jsme ale bránili, hráli důrazně a podařilo se nám udeřit z brejků,“ těšilo trenéra Lhoty Petra Nyklese, který ale uznal i kvalitu soupeře. „Petřín byl každopádně fotbalovější a měl převahu. Navíc nevyužil řadu šancí, ale přišlo mi, že to chtěli hrát až do kuchyně. Jsem šťastný, že jsme to zvládli a skončili jsme nakonec čtvrtí,“ dodal.

„Nemohli jsme se střelecky prosadit. Vypracovali jsme si spoustu šancí, ale v koncovce jsme se trápili. Ještě nám nebyla jedna branka uznána. Domácí se dostali do vedení, ale přesto jsem dlouho věřil, že to můžeme otočit. Bohužel. Dokopná tak bude trochu ve smutnějším duchu. Ale snad to překonáme," řekl s nadsázkou jeden z koučů Petřína Radek Vodrážka.

Nejvýraznější vítězství víkendu zaznamenali fotbalisté Nepomuku, kteří smetli v domácím prostředí poslední Staňkov jasně 6:1. „Vzhledem k tomu, že nám ani soupeři už o nic nešlo, hrál se celkem pěkný fotbal. Zaslouženě jsme vyhráli, jen škoda, že jsme nedali víc branek. Musím ale pochválit i Staňkov, který chtěl a snažil se hrát fotbal,“ uvedl kouč domácích vítězů z jihu Plzeňska Josef Viktora.

Přesvědčivým vítězstvím 4:1 skončilo také sobotní utkání mezi domácím Nýrskem soupeřem z TJ Sokol Radnice, který vyhrál šest utkání v řadě. Na Klatovsku mu ale nebylo přáno, hattrickem ho skolil domácí šutér Imrich Varga.

„Myslím si, že to byl celkem pohledný fotbal, hrálo se nahoru dolů, šance si vytvořila obě mužstva. My jsme svoje brankové příležitosti dokázali využít, zatímco hosté nikoliv, v tom byl největší rozdíl. Zápas se divákům musel líbit, k čemuž přispěly oba týmy," řekl trenér nýrských fotbalistů Karel Kalivoda.

„Po hodně dlouhé době jsme hráli dopoledne, takže jsme brzy ráno vstávali, a to se dost možná projevilo i na začátku utkání, který jsme zaspali," narážel radnický kouč Pavel Aubrecht na fakt, že jeho tým už po deseti minutách ztrácel dvě branky. „Ale potom jsme Davidem Krocem snížili a od té doby to byl celkem vyrovnaný fotbal. Inkasovali jsme další dvě branky až v závěru, kdy jsme hru ve snaze vyrovnat otevřeli," potvrdil trenér hostů.

Přímo o patro níž (I. A třída) sestupují kromě Staňkova také Tlumačov a Černice. Definitivně o tom po sestupu Rokycan z divize rozhodla vzájemná remíza 2:2. Baráž o udržení si zahraje Stříbro, které remizovalo v Plzni na Rapidu 1:1.

„K zápasu na Rapid jsme už jeli v klidu, protože jsme věděli výsledek utkání z Tlumačova. Přesto jsme k tomu přistoupili zodpovědně a podle mě jsme si bod zasloužili. Teď už čekáme na to, jak si zopakujeme baráž z loňského roku," procedil asistent stříbrského trenéra Pleška Luboš Zaoral. Kromě Baníku si baráž o udržení krajského přeboru zahraje také Holýšov, který v posledním utkání 30. kola v neděli přehrál Slavoj Mýto 3:0, ale ani to mu nepomohlo.

Výsledky 30. kola krajského přeboru: Nýrsko – Radnice 4:1 (2:1, 9., 76. a 89. Varga, 6. Pavlík – 18. Kroc), Chotíkov – Vejprnice 5:0 (3:0, 11. a 25. M. Míka, 83. a 87. Vild, 30. Kučera), Lhota – Petřín Plzeň B 3:1 (2:0, 25. a 34. Eliášek, 59. Kotrnoch – 82. Škarda), Tachov – Zruč 0:2 (0:1, 31. Motyčák, 82. Šnajdr), Tlumačov – Černice 2:2 (2:2, 7. Žák, 9. Pfeifer – 21. Kreuzman, 41. Šebek), Nepomuk – Staňkov 6:1 (4:1, 47. a 70. Knapp, 6. Chalupný, 13. Skala, 28. Baran, 34. Kozák – 40. Šimůnek), Rapid Plzeň – Stříbro 1:1 (0:1, 75. Klekner – 37. Kolena), Holýšov – Mýto 3:0 (2:0, 15. a 33. Šperl, 63. Růžička).