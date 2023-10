Byly to nervy, nekonečný maraton u počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Vítězem ankety…

„Před zápasem jsme věděli o co hrajeme a povedlo se,“ poukázal vejprnický trenér Lukáš Paul na to, že rezerva Petřína už v pátek podlehla Horní Bříze, a tak by tříbodový zisk v Nýrsku katapultoval Slavii na první místo.

OHLASY Z DIVIZE: Tachov zaskočil Baník, ze Sokolova přivezl velice cenný bod

„Na kluky jsem apeloval, aby hráli jako doteď a nebyli přemotivovaní touhou dostat se na první příčku. Bohužel nás decimují zranění. Do Nýrska jsme jeli bez dvou ofenzivních hráčů a během první půle se nám zranili dva kluci z obrany,“ posteskl si šéf vejprnické lavičky. „Co se týče samotného utkání, domácí byli víc na balonu, ale vytvořili si jen jednu větší šanci, a pak byli nebezpeční ze standardních situací. To my jsme jeden gól dali, nastřelili jsme břevno a ve druhé půli mohli výsledek ještě dvakrát pojistit,“ popisoval Paul nejdůležitější okamžiky střetnutí. Jeho tým nakonec vyhrál 1:0 a užil si nejen vítězný pokřik v kabině, ale také cestu autobusem domů. Černou kaňkou je vážnější zranění Filipa Heindla, který utrpěl zlomeninu dvou žeber.

Fotbalisté SK Slavia Vejprnice vyhráli v Nýrsku a jsou první.Zdroj: Jindřich Schovanec

Už v pátek večer zaváhalo do té doby vedoucí béčko Petřína, které podlehlo v domácím prostředí Horní Bříze 0:2. Ta ukázala, že v této sezoně může prohrát, ale i vyhrát naprosto s kýmkoliv. „Po taktické stránce jsme předvedli výborný výkon, kluky musím pochválit. Zároveň jsme přidali i branky. Porazili jsme silného soupeře, který dosud neprohrál, takže maximální spokojenost,“ rozplýval se po skončení utkání mladý trenér Horní Břízy Michal Kubice.

Souboj rivalů vyhrál Rapid. Jak jinak, než výsledkem 2:1

Třetí místo v tabulce si upevnil plzeňský Rapid, který v atraktivním střetnutí zdolal Chotíkov těsně 2:1. „Spokojenost,“ prohlásil jeden z trenérské trojice trenérů Rapidu Pavel Šimsa. „První poločas byl vyrovnaný, moc šancí k vidění nebylo. Ve druhé půli jsme byli asi o malinko lepší my, hodně nám pomohl úvodní gól, který nám soupeř po chybě daroval. Potom jsme přidali druhý, ale Chotíkov v závěru snížil a posledních pět minut bylo docela hektických,“ popisoval plzeňský kouč průběh třaskavého souboje.

FOTO: Třetiligové derby mezi Robstavem a béčkem Viktorie Plzeň skončilo remízou

„Vyrovnaný zápas, ve kterém jsme udělali o jednu chybu víc než soupeř, a to rozhodlo. První poločas byl naprosto vyrovnaný, žádnou šanci nenabídl. Bohužel na začátku druhé půle jsme udělali obrovskou chybu, které soupeře využil a dostal se do vedení. Pak jsme dostali druhou branku, a i když jsme v závěru snížili, srovnat jsme už nedokázali. Rapid o ten jeden gól nakonec spravedlivě vyhrál, my jsme zklamaní," uvedl hrající trenér Chotíkova Petr Kučera. Mimochodem: poslední čtyři vzájemné bitvy mezi oběma týmy skončily 2:1, po dvou prohrách ale tentokrát slavili borci z Lopatárny.

1/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 2/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 3/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 4/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 5/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 6/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 7/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 8/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 9/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 10/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 11/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 12/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 13/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 14/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 15/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 16/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 17/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 18/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 19/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 20/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 21/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 22/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 23/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 24/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 25/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 26/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 27/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 28/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 29/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 30/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 31/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 32/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 33/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 34/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 35/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 36/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 37/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 38/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 39/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 40/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 41/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 42/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 43/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 44/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 45/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 46/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 47/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 48/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 49/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 50/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 51/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 52/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 53/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 54/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 55/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 56/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 57/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 58/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 59/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 60/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 61/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 62/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 63/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 64/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 65/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 66/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 67/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 68/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 69/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 70/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 71/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 72/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 73/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 74/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 75/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 76/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 77/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 78/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 79/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně. 80/80 Zdroj: David Koranda Fotbalisté plzeňské Košutky (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) porazili o víkendu Stříbro 4:2 a slaví první vítězství v sezoně.

Vůbec poprvé v letošní sezoně zvítězili fotbalisté Košutky, kteří ve svém azylu v Ledcích přehráli Baník Stříbro 4:2. Pro nováčka soutěže se jedná nejen o první výhru v sezoně, ale také první vítězství v historii klubu mezi elitou Plzeňského kraje. „Na klukách byla vidět velká chuť naši sérii zlomit, nechali na hřišti všechno, za což je musím pochválit. Věřím, že se jednalo o zasloužené vítězství, protože v prvním poločase, ačkoliv jsme brzy prohrávali, jsme byli lepším týmem a měli tlak,“ uvedl spokojený trenér plzeňské Košutky Filip Řežábek.

V Černicích, ale také Mýtě se body pro remíze dělily

Dělbou bodů skončila konfrontace mezi Černicemi a Kaznějovem, která branku nenabídla. „Před zápasem nám odpadávali hráči, takže jsme nakonec sestavu horko těžko dávali dohromady. Měl jsem z utkání poměrně strach, protože poslední přípravný duel s Kaznějovem dopadl debaklem. Hosté byli aktivnější, ale šance přicházely na obou stranách. Byl to hodně soubojový zápas, plus se po červené kartě ještě zintenzivněly diskuze s rozhodčím u hostujících hráčů. Vzhledem ke všem okolnostem bod beru,“ pronesl trenér Černic Petr Smíšek.

Černice (na archivním snímku hráči v bílých dresech).Zdroj: Jaroslav Kreisinger

Smírem dopadlo i utkání mezi Mýtem a Nepomukem. Domácí Slavoj vedl už 3:1, ale hosté díky dvěma trefám Josefa Kalabzy srovnali (3:3). Ve zbývajících zápasech 12. kola porazila Lhota soupeře ze Zruče 3:0, a jediné nedělní utkání mezi Radnicemi a Holýšovem vyhráli hosté z Holýšova těsně 2:1.

Výsledky 12. kola krajského přeboru: Petřín Plzeň – Horní Bříza 0:2 (0:1, 24. Paukner, 63. Kocourek), Košutka Plzeň – Baník Stříbro 4:2 (2:1, 16. a 64. Pekník, 27. Nguyen, 84. Macht z penalty – 5. Kasl, 79. Tůma z penalty), Slavoj Mýto – Nepomuk 3:3 (3:1, 18. Hatina, 40. Štych, 44. Melka – 62. a 75. z penalty Kalabza, 34. Vosyka), Černice – Kaznějov 0:0, Rapid Plzeň – Chotíkov 2:1 (0:0, 49. Křen, 75. Ježek – 86. Denk), Sokol Lhota – Zruč 3:0 (1:0, 58. a 74. Paul, 19. Eliášek), Nýrsko – Slavia Vejprnice 0:1 (0:1, 21. Hejduk), Sokol Radnice – Holýšov 1:2 (0:2, 57. Poláček – 17. Valachovič, 45. Šmíd).

Klatovy spasily penalty Presla. Bod? Za mě je to pořád strašně málo, řekl kouč