„Jsou zápasy, které chcete hrozně moc vyhrát a ono to nevyjde. My jsme v sobotu chtěli vyhrát pro Kubu Vavríka, pro Šámiho a já jsem neuvěřitelně šťastný a hrdý na všechny kluky, že do toho dali všechno a vyšlo to,“ svěřil se trenér Vejprnic Lukáš Paul, který vítězství věnoval právě brankáři Vavríkovi, jenž ve čtvrtečním pohárovém utkání v Chlumčanech utrpěl zlomeninu žebra a podzim pro něj skončil, ale také Jiřímu Šámalovi, legendě nejen vejprnické kopané, která před dvěma lety prohrála svůj boj s nemocí ALS .

„Byl tam výpadek ve druhé půli, ale jinak jsme zápas zvládli,“ těšilo kouče slávistů, který ocenil i výkon brankáře Davida Řezáče. „Jestli měl někdo pochybnosti, že budeme mít slabinu v bráně, tak David (Řezáč) všem zavřel pusu,“ pousmál se navýsost spokojený lodivod.

Fotbalisté SK Slavia Vejprnice porazili Nepomuk 2:0.Zdroj: Jindřich Schovanec

K utkání se pro Deník vyjádřil také kouč Nepomuku Josef Viktora. „V úvodu jsme měli jednu pološanci, pak jsme udělali chybu, a dostali jsme gól z penalty. I když jsme šance měli, poločas už tak skončil. Ve druhé půlce jsme chtěli s výsledkem něco udělat, přeskupili jsme řady, hráli jsme trochu odvážněji, ale tím jsme otevírali možnosti pro brejky soupeře. Za stavu 1:0 jsme pak šli sami na bránu a nedali jsme. Asi za pět minut jsme dostali na 0:2 a bylo po zápase,“ zhodnotil utkání Josef Viktora.

„Vejprnice vyhrály zaslouženě. Mají mančaft delší dobu pohromadě, zlepšují se rok od roku. My se teď na góly hodně nadřeme, trápíme se. Nedělám to často, ale i rozhodčí Mudra odpískal utkání výborně,“ doplnil kouč hostů.

Společně s Vejprnicemi zůstává letos neporažené ještě béčko Petřína, které vyhrálo jasně 5:2 v Chotíkově. „Myslím si, že na to, jak jsme měli mladý a kombinovaný tým, tak jsme se s tím, zejména v prvním poločase, popasovali velice dobře,“ kvitoval mladý trenér Plzeňanů Jakub Veselý. „Ve druhé půli nás domácí zatlačili, snížili, ale klid přinesla naše čtvrtá branka, která zápas podle méhi názoru definitivně rozhodla,“ doplnil ještě.

Rezerva SK Petřín Plzeň přehrála Chotíkov 5:2.Zdroj: David Koranda

„Utkání dvou poločasů. V tom prvním byli hosté jasně lepší, my byli naopak moc hodní a bojácní,“ řekl k prvnímu dějství (0:3) chotíkovský trenér Petr Kučera. „Ve druhém poločase jsme trošku přeskupili řady, snížili na rozdíl jediné branky a věřili, že můžeme vyrovnat. Pak jsme ale udělali chybu, Petřín dal čtvrtý gól a rozhodl. Celkově vyhrál zcela zaslouženě, i když za výkon po změně stran jsem kluky po zápase pochválil,“ dodal hrající trenér Chotíkova.

Vysoké vítězství slaví plzeňský Rapid, který deklasoval nováčka z Košutky 7:0. „Výsledek odpovídá poměru sil na hřišti i postavení obou celků v tabulce. Byli jsme opravdu lepší, Košutka kromě náznaku dvou šancí neměla nic,“ vypozoroval Pavel Šimsa, jeden z trenérů Rapidu. Čtyřmi góly se blýskl Tomáš Řehoř. „Útočník, to byla naše dlouhodobá slabina,“ připustil Pavel Šimsa.

Baník Stříbro uspěl v Kaznějově 2:1.Zdroj: Aneta Kalivodová

Na první vítězství čekali dlouhých deset kol, ale teď vyhráli už druhý zápas v řadě. Řeč je o fotbalistech Stříbra, kteří uspěli na hřišti Kaznějova 2:1. „Pro nás je to důležité vítězství, druhé za sebou. Určitě nám to pomůže do zbytku podzimu, v němž chceme uhrát co nejvíc bodů. V Kaznějově to bylo těžké utkání, domácí čtyřikrát za sebou vyhráli. Kvalitu prokázali i s námi, měli spoustu šancí, a při nás stálo i štěstí. Ale na druhou stranu někteří naši kluci podali výkon i nad svoje možnosti a skákali do střel,“ ocenil Luboš Zaoral, asistent Baníku.

Venku zabodovaly i Radnice, které zdolaly Horní Břízu 2:1. „Úžasné vítězství na hřišti soupeře, který loni hrál ještě divizi. Domácí byli lepší, fotbalovější, ve druhém poločase nám zmáčkli, ale my udeřili v prvním poločase dvakrát z brejků a po změně stran jsme obětavým a kolektivním výkonem vítězství už uhájili, byť jsme jednou inkasovali,“ rozplýval se pár hodin po konci zajímavého klání ostřílený trenér Sokola Radnice Pavel Aubrecht.

Výsledky 11. kola krajského přeboru: Rapid Plzeň – Košutka Plzeň 7:0 (3:0, 16., 41., 49. a 60. Řehoř, 39. a 72. Křen, 76. Kořenek), Chotíkov – Petřín Plzeň B 2:5 (0:3, 48. a 80. P. Kolesa – 17. a 26. Flachs, 2. Kolářík, 83. Král, 90+3. Brož), Horní Bříza – Sokol Radnice 1:2 (0:2, 81. Reindl – 11. L. Aubrecht, 34. Habr), Slavia Vejprnice – Nepomuk 2:0 (1:0, 10. z penalty Heller, 74. Csambal), Zruč – Plzeň Černice 3:0 (1:0, 34. Kastelic, 77. Mašek, 86. Mošna), Bohemia Kaznějov – Baník Stříbro 1:2 (0:1, (52. z penalty Jakub Vondráček – 38. Kasl, 86. Haas), Slavoj Mýto – Lhota 2:1 (1:0, 13. Štych, 77. Josef Šmíd – 83. David Křížek), Holýšov – Okula Nýrsko 2:0 (1:0, 2. Jiří Šmíd, 64. Žižka).

