Na úvod jarní části se třikrát představili na domácím hřišti, kde uhráli dva body za dvě remízy (s Nýrskem a Holýšovem). V sobotu fotbalisté Baníku Stříbro vyrazili poprvé mimo svůj stadion a hned z toho byly tři body. Svěřenci trenéra Lukáše Pleška zdolali domácí Nepomuk těsně 1:0. „Jsem spokojený s body i výkony některých hráčů. Musím ale říci, že jsme měli velké štěstí. Nepomuk si vypracoval hodně šancí, které ale neproměnil. Pro nás to je ohromně cenné vítězství proti těžkému soupeři,“ řekl trenér Baníku Stříbro Lukáš Pleško.

TJ Baník Stříbro (bílí), ilustrační snímek.Zdroj: fktachov.cz

Velké zklamání zavládlo po zápase v táboře Nepomuku. „My jsme do utkání nastoupili úplně hanebně, první půle byla z naší strany fakt strašná,“ bědoval trenér domácího výběru Josef Viktora, který o poločasové přestávce musel zvýšit hlas. „Ve druhé půli jsme se určitě zlepšili, což bylo dáno také tím, že Stříbru už začaly docházet síly. Vytvořili jsme si velký tlak, vypracovali si velké množství šancí, ale gól bychom nedali, i kdybychom hráli ještě čtrnáct dní,“ posteskl si kouč Nepomuku. „Výsledek podle mě není spravedlivý, ale i tohle fotbal přináší. Stříbro dalo gól po naší chybě, my jsme se nebyli schopni prosadit. Soupeři gratuluji,“ doplnil na závěr svého hodnocení zápasu.

Roli papírového favorita naopak potvrdili fotbalisté záložního týmu plzeňského Petřína, kteří už v pátek na domácím hřišti porazili Zruč 4:1. „Náš hodně mladý tým předvedl výborný výkon. Ve druhé půli jsme hráli prakticky jen s dorostenci. Škoda jen červené karty pro Maxu, který nám tak bude chybět. Celkově zatím béčko šlape dobře,“ byl spokojený kouč plzeňského celku Jan Pleticha.

SK Petřín Plzeň B (červení), ilustrační snímek.Zdroj: David Koranda

Petřín o svém vítězství rozhodl už v úvodu. Po pětadvaceti minutách vedl 3:0. „Z prvního poločasu jsem hodně zklamaný. Náš výkon byl naprosto šílený, to už jsem dlouho neviděl,“ pálil ostře do vlastních řad Jan Kraus, trenér Zruče.

„Dostali jsme rychlý gól, pak mohli vyrovnat, ale nedali jsme penaltu. Záhy jsme dostali další dvě branky a bylo de facto hotovo,“ kroutil hlavou.

TJ Zruč - archivní snímek.Zdroj: David Koranda

Zruč se sice v 32. minutě dostala alespoň částečně do hry, když druhý pokutový kop už proměnila, ale po změně stran pálila šance. „Ve druhém poločase jsme začali trošičku hrát, ale nebyli jsme schopni proměňovat šance, které jsme si vytvořili,“ posteskl si Jan Kraus, jehož tým je v aktuální tabulce osmý.

Naprosto otevřený zápas až do poslední minuty

Velmi blízko bodům byli o víkendu fotbalisté TJ Sokol Radnice, kteří potrápili favorizovaný Chotíkov. Nakonec ovšem druhému týmu tabulky podlehli těsně 2:3. „Kluci odvedli maximum toho, čeho jsou momentálně schopní. Udělali jsme sice několik chyb, ale do 90. minuty jsme se rvali alespoň o bod. Zápas rozhodla efektivita, tam byl Chotíkov lepší. My sice nemáme nic, ale hráče musím pochválit,“ uvedl po zápase kouč Radnice Pavel Aubrecht.

FC Chotíkov 1932 (bílé dresy), ilustrační snímek.Zdroj: David Koranda

„Vyhráli jsme, ale klidně jsme mohli i prohrát. Radnice hrály dobře, měly nebezpečné brejky,“ chválil soka kouč Chotíkova Petr Kučera. „Byl to otevřený zápas až do poslední minuty, vyhrál šťastnější tým,“ dodal hrající lodivod.

Na jaře hráli třikrát venku, ale v sobotu se fotbalisté Tachova poprvé představili svým fanouškům na domácím hřišti. A premiéra to byla parádní, lídr soutěže přejel Tlumačov 6:0 a vyhrál už osmnácté utkání v probíhající sezoně.

„Chtěli jsme utkání rozhodnout hned v první půli, což se nám povedlo. Hráli jsme rychle, aktivně, dostávali se do šancí a tři z nich proměnili,“ lebedil si ostřílený kouč Tachova Jaroslav Pták. „Úvod druhé půle, tam to nebylo ono, upadli jsme do průměru. Pak jsme se ale opět zvedli a přidali další tři branky. Se zápasem určitě panuje spokojenost. Kluky musím pochválit za přístup, jsem rád, že nic nepodcenili,“ doplnil k zápasu kouč lídra krajského přeboru.

V nedělních zápasech uspěla vejprnická Slavia, která zdolala Mýto 1:0 i Holýšov, jenž si především díky hattricku zkušeného kanonýra Václava Šperla poradil s Černicemi (4:2). Staňkov doma podlehl Lhotě (0:2) a utkání mezi Nýrskem a plzeňským Rapidem bylo odloženo na 10. dubna (od 16.30 hodin).

Výsledky 19. kola krajského přeboru: Petřín Plzeň B – Zruč 4:1 (3:1, 6. a 24. Tříska, 22. Brandner, 90+2. Spiegel – 32. Lang z penalty), Tachov – Tlumačov 6:0 (3:0, 12. a 27. Nieves, 40. z penalty a 90. Hudec, 66. Bulaiev, 88. Mráz), Chotíkov – Radnice 3:2 (2:2, 21. a 78. Lopata, 28. Vild – 24. a 27. Polášek), Nepomuk – Stříbro 0:1 (0:1, 6. Pospíchal), Vejprnice – Mýto 1:0 (0:0, 56. Heller z penalty), Holýšov – Černice 4:2 (3:1, 19. z penalty, 45. a 90. Šperl, 32. Michálek – 36. Fürbacher z penalty, 48. Milrád), Staňkov – Lhota 0:2 (0:1, 6. z penalty a 87. Kotrnoch), Nýrsko – Rapid Plzeň (odloženo).

