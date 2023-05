Středeční večer patřil mimo druhé utkání finálové série nejvyšší soutěže házenkářů mezi Karvinou a Talent týmem Plzeňského kraje také dvěma dohrávkám probíhajícího ročníku krajského přeboru. Doma se svým fanouškům představili fotbalisté Lhoty a Tlumačova. Ale zatímco tým z Plzeňska utkání se soupeřem z Nýrska zvládl na jedničku, tlumačovští borci odevzdali všechny body favorizovanému Chotíkovu.

Chotíkov vs. Tlumačov (archivní snímek). | Foto: Deník/Filip Nekola

20. kolo: TJ Sokol Lhota - FK Okula Nýrsko 3:0

„Před zápasem jsem to počítal a my nedali už přes tři sta minut gól a první poločas skončil zase 0:0, i když jsme podle mě byli lepší a vytvořili si pár náznaků šancí, které jsme bohužel nedotáhli do konce. Na začátku druhé půle jsme prokletí zlomili, když jsme si pomohli standardní situací, ale klíčovým okamžikem byla podle mého názoru penalta soupeře, kterou naštěstí Šimon Smola v bráně chytil. Potom jsme přidali další dvě branky a nakonec vyhráli. Podle mě zaslouženě. Jsem spokojený s výsledkem, ale i přístupem a nasazením hráčů. Takhle by to mělo vypadat," řekl po zápase kouč Lhoty Pétr Nykles.

Poločas: 0:0. Branky: 47. D. Křížek, 69. Vlček, 87. Eliášek. Rozhodčí: Bogdan - Šimek, Říha. ŽK: 2:1 (72. Švehla, 86. Kotrnoch - 39. Antonovics). Diváci: 53. Sestava TJ Sokol Lhota: Smola - Nejdl, D. Křížek (76. Eliášek), Černý, Vlček, P. Suda, Šroubek, Kotrnoch, Kotrch (83. Jaroušek), Sulek, Švehla. Trenér: Petr Nykles. Sestava FK Okula Nýrsko: Toul - Bořánek (69. Rubáš), Pavlík, Šimon Švec, Varga (88. Strnad), Výtisk (80. Taušek), K. Kalivoda mladší, Mašek, Antonovics, Brož, Bastl (46. Vávra). Trenér: Karel Kalivoda.

22. kolo: TJ START Tlumačov - FC Chotíkov 1932 2:4

„Jsme spokojení s výsledkem, ale zápas moc fotbalové krásy nenabídl. Bylo vidět, že obě mužstva nejsou kompletní a chybí jim několik hráčů. My jsme sice měli prakticky po celou dobu zápasu převahu, ale nebyli jsme dobří v koncovce, dokonce jsme nedali ani penaltu. Oba góly, které soupeř vstřelil, jsme si navíc dali prakticky sami," zhodnotil utkání pro Deník hrající trenér Chotíkova Petr Kučera, jeho tým navýšil náskok na třetí Petřín B na pět bodů.

Poločas: 1:3. Branky: 33. Jansa, 78. Žák - 18. Šinál vlastní, 26. Kučera, 42. Lopata, 66. Kuhajda. Rozhodčí: Duda - Mazanec, Schneider. ŽK: 2:2 (65. Hruška, 80. Šinál - 54. Vlk, 81. Cirok). Diváci: 100. Sestava TJ START Tlumačov: Pejsar - Tesař, Žák, T. Šindelář, Forst (67. Koza), Frček (81. Pomothy), Jansa, Schneider, Hruška (67. Lokvenc), Kašpar, Šinál. Trenér: Pavel Čadek. Sestava FC Chotíkov 1932: Šampalík - Buchta, Klepal, Kučera (88. Kolesa), Lopata (81. M. Prais), Rozboud, Vlk, Denk, Kuhajda, M. Míka (64. Benedikt), Cirok. Trenér: Petr Kučera.

