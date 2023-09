Domácí tým plný mladíků vedl ve 35. minutě nad ex-divizním soupeřem už 4:0, ale nakonec byl rád za bod. Výběr ze severu Plzeňska totiž zabral a nakonec dokázal uhrát bod za remízu 4:4. „Měli jsme extrémně špatný nástup do zápasu, který jsme prospali, a nebyli vůbec aktivní. Po půl hodině hry jsme byli zralí na ručník, ale do poločasu se nám podařilo vstřelit dvě slepené branky a po změně stran, kdy jsme trošku pozměnili rozestavení, jsme vyrovnali. Nakonec jsme mohli ještě zvítězit, ale vzhledem k průběhu zápasu bod bereme,“ připustil den po bláznivém zápase nový trenér Horní Břízy Michal Kubice.

Fotbalisté TJ Baník Stříbro na archivním snímku.Zdroj: Aneta Kalivodová

„Vedení 4:0 nás samozřejmě nakopnulo, ale asi nám i uškodilo. Je škoda, že jsme si do konce poločasu nechali dát dvě branky, kterými jsme hosty dostali zpátky do hry. Horní Bříza prokázala zarputilost a zkušenost, v konečném výsledku je remíza asi spravedlivá,“ mínil jeden z trenérů Stříbra Luboš Zaoral.

Čtyři branky venku vstřelil také Holýšov, který zamířil na horkou půdu Kaznějova. A díky takticky vyspělému výkonu slavil tři body za vítězství 4:1.

Holýšov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přehráli Kaznějov. Zdroj: Deník/Filip Nekola

„Hru Kaznějova jsme hodně studovali. A tomu také přizpůsobili taktiku, kterou hráči plnili do posledního puntíku. Domácí byli sice opticky aktivnější, ale my měli nebezpečné brejkové situace, které se nám podařilo proměnit. Z tohoto pohledu zasloužené vítězství,“ lebedil si trenér Holýšova Milan Dejmek.

Tři získané body, ale také zlomený kotník 18letého mladíka

Venkovní zápas se vydařil také Chotíkovu, který přehrál poslední Černice 3:0. Cestu za třemi body mu ale usnadnil domácí Antonín Ježek, který už v první minutě viděl červenou kartu. „I díky tomu jsme hráli se soupeřem prakticky na půlku, a bylo jen otázkou času, kdy se prosadíme a kolik gólů dáme. Vzhledem k tomu, že se nám letos střelecky moc nedaří, dali jsme pouze tři branky, s čímž byli spokojení asi i domácí,“ uvedl kouč Chotíkova Petr Kučera.

Ten se ještě vrátil za situací z úvodu utkání, kdy černický Ježek obdržel červenou kartu za nevybíravý zákrok na mladíka Svobodu. „Ondra to bohužel odnesl zlomeným kotníkem, takže bude delší dobu mimo hru,“ posteskl si trenér.

Dalším týmem do party, který ve víkendovém utkání 6. kola naplno bodoval na hřišti svého soupeře, jsou Vejprnice. Slávisté přivezli ze Zruče cenné tři body, které jim v 89. minutě zajistila trefa Robina Dvořáka.

„První půli jsme zvládli dobře a ujali se vedení. Ve druhém poločase se Zruč snažila o vyrovnání, a jelikož jsme opět nedali penaltu, tak to byly velké nervy až do konce. Sice jsme dostali gól, ale tentokrát jsem na všech hráčích viděl emoce, a to, jak moc chtějí vyhrát, takže jsme byli po zásluze odměněni gólem po standardní situaci v předposlední minutě utkání,“ řekl po mači trenér vejprnické Slavie Lukáš Paul, jehož tým zvítězil ve třetím zápase za sebou.

Vůbec první porážku v sezoně museli přijmout fotbalisté TJ Sokol Radnice, kteří padli na hřišti Nýrska 1:2. „Udělali jsme bohužel dvě fatální chyby, které domácí potrestali, naopak sami v ofenzivě nebyli tolik efektivní,“ narážel trenér hostů Pavel Aubrecht na pasáž mezi 30. a 40. minutou utkání. „Tam jsme měli tři velké šance, ale žádnou jsme bohužel neproměnili,“ litoval. Jeho týmu ve druhé půli nepomohlo ani vyloučení nýrského stopera Antonovicse. „Sice jsme měli tlak, ale bylo to z naší strany takové chaotické. Dokázali jsme vstřelit pouze jednu branku,“ doplnil ostřílený lodivod celku z Rokycanska.

V dalším zápase porazila Lhota doma plzeňský Rapid 4:1 a připravila mu první porážku v sezoně. „Vítězství jsme už potřebovali. Naposledy jsme uspěli v prvním kole," připomněl trenér Lhoty Petr Nykles skalp plzeňské Košutky ze začátku srpna. „Jsem rád, že se potvrdilo, že na Rapid dlouhodobě umíme. Měli jsme dobrý vstup do zápasu, všichni makali a chtěli zvítězit. Klíčový moment přišel před koncem půle, kdy mohl Rapid snížit na 3:2, ale situaci tři na jednoho hosté špatně vyřešili a skončili v ofsajdu. Hned vzápětí jsme odskočili na tři branky. Ve druhé půli jsme dostali brzy červenou kartu, ale dohráli jsme to v poklidu až do konce. Kluky musím pochválit," dodal.

Závěrem dodáváme ještě zbývající výsledky 6. kola krajského přeboru: Mýto uspělo v Ledcích proti ´domácí´ Košutce 4:1, a rezerva Petřína loupila v Nepomuku 2:0. I díky tomu (a porážce Rapidu) je novým lídrem přeboru.

Výsledky 6. kola krajského přeboru: Košutka Plzeň – Slavoj Mýto 2:4 (2:1, 11. Lemon, 21. Tomáš Pekník – 9. Hatina, 49. Prach, 85. Mařík, 90+4. Šmíd), Zruč – Slavia Vejprnice 1:2 (0:1, 83. z penalty Lang – 19. Heindl, 89. Dvořák), Kaznějov – Holýšov 1:4 (0:2, 67. Domabyl – 20. Kraus, 26. Žižka, 57. Kokoška, 90+1. Šmíd), Baník Stříbro – Horní Bříza 4:4 (4:2, 21. Bůžek, 25. Donate, 28. Kolena, 35. Vyšín – 38., 59. a 62. Reindl, 45+1. Trojanec), Plzeň-Černice – Chotíkov 0:3 (0:1, 45. Kučera, 52. Míka, 81. Klepal), Sokol Lhota – Rapid Plzeň 4:1 (4:1, 6. Horník, 27. Marek, 39. Vlček, 44. Petr – 41. Ježek), Nepomuk – Petřín Plzeň B 0:2 (0:0, 70. Vanc, 72. Šimáně), Okula Nýrsko – Sokol Radnice 2:1 (2:0, 20. Dvořák, 43. Varga – 80. Tomáš Kroc).