OHLASY Z DIVIZE: Doubravka roznesla Český Krumlov, Horní Bříza doma urvala bod

„Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli o tři branky. Rychle jsme se ujali vedení, a poté měli i další tutovku, kterou jsme bohužel nedali. Cítili jsme ale, že jsme v poli lepší a soupeř v defenzivě zranitelný. Toho jsme využili po změně stran, přidali dvě branky a brali tři body,“ liboval si chotíkovský trenér Petr Kučera.

Zdroj: tvcom.cz

Zklamání naopak zavládlo v táboře Nepomuku – z výsledku i herního přednesu. „K zápasu jsme bohužel přistoupili špatně, bylo to z naší strany bez šťávy. Na můj vkus jsme byli až moc hodným soupeřem,“ zlobil se kouč Josef Viktora. „Ve druhé půli jsme se sice zlepšili, kluci se určitě snažili, ale tentokrát jsme neměli na to, abychom si ze hřiště Chotíkova něco odvezli,“ uznal.

Rezerva Petřína smetla Holýšov, rozhodla už v první půli

Přesvědčivě na domácím hřišti uspěla i rezerva divizního Petřína, která už v pátek sestřelila Holýšov 4:0. Třetí tým tabulky vstřelil všechny góly už v prvním poločase. „Náš dobrý vstup do utkání, to rozhodlo,“ kvitoval trenér Plzeňanů Jan Pleticha. „Ale ve druhé půli si kluci asi mysleli, že to půjde samo. Už to z naší strany nebylo moc dobré. Důležité je ale to, že jsme zvítězili a získali tři body,“ konstatoval kouč.

Jeden bod naopak před svými fanoušky ukořistila Zruč, která se rozešla s Tlumačovem smírně 1:1. „Jsem zklamaný. V prvním poločase jsme se dostali do vedení, ale mělo to být 3:0 a byl by klid,“ narážel trenér Zruče Jan Kraus na velké množství zahozených šancí.

A po obrátce přišel trest. Tlumačov se nevzdal, zabojoval a v 67. minutě vyrovnal zásluhou trefy Davida Žáka. „Tlumačov zalezl a čekal na chyby. A jednu takovou nakonec dokázal i využít. Soupeř bránil tak dobře, že my se už ve druhé půli k výraznější šanci nedostali. Remíza je asi zasloužená,“ poznamenal.

Díky brance Daniela Křemenáka fotbalisté Vejprnic o víkendu doma vedli nad Tachovem 1:0, ale jistý vítěz přeboru dokázal skóre otočit a nakonec slavil výhru 4:1. „Výsledek vypadá jednoznačně, ale na hřišti to tak nebylo. Dostali jsme se do vedení a v prvním poločase měli ještě další tři čtyři šance, abychom náskok navýšili,“ popisoval jeden z trenérů vejprnické Slavie Lukáš Paul.

Tachov ještě do konce prvního dějství vyrovnal a po změně stran uštědřil domácí Slavii další tři zářezy. „Bohužel jsme pak udělali chyby, které soupeř dokázal potrestat,“ žehral Lukáš Paul. „Na bod jsme proti Tachovu určitě měli, ale nemáme nic. Nedá se nic dělat, to je fotbal,“ pokrčil kouč rameny.

Nedělní utkání mezi Radnicemi a Černicemi rozhodla jediná branka. Tu už ve 13. minutě obstaral domácí Martin Habr, takže celek z Rokycanska slavil tři body. „Za mě to byl vyrovnaný zápas se šťastným koncem pro nás. Utkání by si zasloužilo více branek, ale my byli v defenzivě navzdory několika šancím Černic o trochu lepší,“ sdělil Deníku zkušený trenér vítězů Pavel Aubrecht.

Zatímco v Radnicích vyhráli domácí, v nedalekém Mýtě se body v zápase s Rapidem po remíze 1:1 dělily. „Vyrovnané utkání, které moc krásy nepřineslo. Podle mě se jednalo o spravedlivou remízu. My jsme rádi, že jsme znovu neprohráli a svou sérii prodloužili,“ uvedl trenér Slavoje Matěj Spěváček.

Podobně utkání hodnotil jeden z koučů Rapidu Pavel Šimsa. „Uhráli jsme bod z venku, to se počítá, ale jinak to nebyl moc zajímavý zápas. Hrálo se v neděli, ta je od slova nedělat, asi tak nějak to na hřišti vypadalo," okomentoval střetnutí.

Ve zbývajících zápasech 27. kola vyhrálo Nýrsko na půdě posledního Staňkova 3:2 a Lhota urvala ve Stříbře po bezbrankové remíze bod.

Výsledky 27. kola krajského přeboru: Zruč – Tlumačov 1:1 (1:0, 30. Kubeš – 67. Žák), Baník Stříbro – Lhota 0:0, Petřín Plzeň B – Holýšov 4:0 (4:0, 15. Štefl, 21. Vanc, 34. Rada, 41. Maxa), Chotíkov – Nepomuk 3:0 (1:0, 12. Lopata, 47. Kučera, 75. Cirok), Vejprnice – Tachov 1:4 (1:1, 20. Křemenák – 32. a 90+1. Lanfranchi, 57. Bulaiev, 77. Fišer), Staňkov – Nýrsko 2:3 (1:2, 39. z penalty a 75. z penalty Pitipáč – 19. Varga, 35. Výtisk, 90+2. K. Kalivoda mladší z penalty), Radnice – Plzeň-Černice 1:0 (1:0, 13. Habr), Mýto – Rapid Plzeň 1:1 (1:1, 18. Štych – 31. Matěj Fikrle).

