„Měli jsme výborný vstup do zápasu, po patnácti minutách jsme vedli 3:0. Ale herně to z naší strany nebylo ono, podali jsme špatný výkon,“ připustil jeden z trenérů Stříbra Luboš Zaoral. „Ale máme tři body a tak nějak žijeme,“ doplnil.

Výsledkem 4:1 venku uspěli také fotbalisté Radnice, kteří přemohli Tlumačov. „Nevyšel nám začátek zápasu, kdy jsme byli asi ještě v autobuse a brzy prohrávali. Naštěstí se nám ale podařilo rychle vyrovnat a řekl bych, že od 30. minuty už jsme byli lepším týmem,“ tvrdil trenér Radnice Pavel Aubrecht.

„Domácí sice také měli šance, ale my si jich dokázali vytvořit více a přetavili je v góly. Vyhráli jsme popáté v řadě, za což jsme moc rádi,“ dodal ostřílený kouč.

Mimo svůj stadion se dařilo také Mýtu. Svěřenci mladého trenéra Matěje Spěváčka sice prohrávali v Nýrsku 0:1, ale dokázali skóre otočit, slavili další tři body za vítězství 2:1 a natáhli svou sérii neporazitelnosti už na devět zápasů.

„Jsme v euforii, na hřišti v Nýrsku jsme urvali velice cennou výhru,“ radoval se kouč fotbalového Slavoje. „Navíc si myslím, že zaslouženě. Máme teď formu a jsem rád, že ukazujeme odpůrcům, kteří nás odepisovali, že fotbal hrát umíme,“ kvitoval nadšený Spěváček jarní formu své znovuzrozené družiny.

Čtvrtým mančaftem do party, který dokázal venku ukořistit tři body, je rezerva Petřína. Ta sice na půdě Nepomuku po půli prohrávala 1:2, ale nakonec uspěla 5:2. „V první půli jsme byli častěji na balonu, ale domácí více bojovali a byli důraznější," líčil trenér Plzeňanů Jaroslav Levý.

„Ve druhém poločase jsme ale přebrali otěže zápasu na svoje kopačky a po krásných akcích skóre otočili. Se třemi body jsme určitě spokojení,“ liboval si.

Již v pátek se fotbalisté Zruče představili v Plzni na Rapidu a velice brzy na svého protivníka ztráceli dvě branky. Družina zkušeného trenéra Jana Krause se ale nevzdala, pořádně zabrala a dokázala vyrovnat na konečných 2:2.

„Po dvaceti minutách jsme byli zralí na ručník, ale pomohla nám branka na konci prvního poločasu. Po změně stran jsme byli lepší a nakonec zaslouženě vyrovnali,“ mínil kormidelník Zruče. „Začali jsme dobře, po chybách soupeře jsme se dostali do dvougólového vedení. Bohužel jsme dostali klasický gól do šatny, který s námi zamával a Zruč potom dokázala vyrovnat. Asi spravedlivá remíza,“ přiznal jeden z koučů domácího Rapidu Plzeň Pavel Šimsa.

Remízou skončilo také sobotní utkání mezi Lhotou a druhým Chotíkovem (1:1). „Na konci první půle jsme si ujali vedení, ale po změně stran jsme soupeře nechali trestuhodně vyrovnat. Pak byly šance na obou stranách, a tak je remíza asi spravedlivá,“ poznamenal k utkání trenér Lhoty Petr Nykles.

S ním souhlasil i hrající kouč Chotíkova Petr Kučera, autor hostujícího gólu. „Je to tak. My nezvládli první poločas, ve kterém jsme byli moc líní. Ale pomohla nám bouřka v kabině, protože po obrátce jsme byli zase lepší my. Celkově se ale jednalo o zaslouženou remízu, oba týmy si vytvořily přibližně stejně brankových příležitostí,“ sdělil Kučera, hrající trenér druhého týmu tabulky.

Ve zbývajících zápasech 28. kola vyhrál Tachov doma nad Staňkovem 4:1 a fotbalisté Holýšova remizovali s vejprnickou Slavií 1:1. „Po náročném programu, který jsme měli v posledním měsíci, jsme z různých důvodů nechali odpočívat sedm hráčů. Dali jsme tak příležitost klukům z "B" týmu a dorostencům. Také sestava hostů byla výrazně oslabena," poznamenal k zápasu mezi Tachovem a Staňkovem trenér šampionů z Tachova Jaroslav Pták.

„Fotbal v určitých chvílích neměl moc tempo, ale v jiných pasážích byly naopak vidět pěkné kombinace a krásné branky. V utkání vyčnívaly dva výkony z našeho týmu. Jedním z nich byl výkon Lukáše Hudce, který si zápas vyloženě užíval a dělal si na hřišti doslova co chtěl - v dobrém slova smyslu. Vynikající výkon. K němu se přidal i Giuseppe Lanfranchi, který vstřelil hattrick a potvrdil tak svůj střelecký potenciál a svému tatínkovi v hledišti jistě udělal radost," těšilo jej.

„Musím také pochválit zkušeného Lukáše Čížka a naše nadějné dorostence, kteří nám v tomto zápase pomohli. Z nich jsme měli upřímnou radost. Výborný individuální výkon předvedl také hostující Mifek, který držel obranu soupeře a byl výraznou osobností hostů," dodal Jaroslav Pták, trenér FK Tachov.

Výsledky 28. kola krajského přeboru: Rapid Plzeň – Zruč 2:2 (2:1, 10. M. Fikrle, 22. Š. Fikrle – 45. Kastelic, 53. A. Král), Černice – Stříbro 1:4 (0:3, 51. Šebek – 5. Pavlas, 11. Gontkovič, 13. Dyk, 70. Kasl), Tlumačov – Radnice 1:4 (1:1, 7. Svoboda – 14. Valenta, 50. Kroc, 88. Rýdl, 90. Pavel Aubrecht), Tachov – Staňkov 4:1 (2:0, 30., 49. a 57. Lanfranchi, 17. Fišer – 83. Sedlačko), Lhota – Chotíkov 1:1 (1:0, 42. Jaroušek – 50. Kučera), Nýrsko - Mýto 1:2 (1:0, 45. Hereit vlastní – 68. Štych, 87. Melka), Nepomuk – Petřín Plzeň B 2:5 (2:1, 9. Kalabza z penalty, 57. Viktora – 63. a 80. Štefl, 39. Heller, 90+2. Škarda, 90+5. Brož), Holýšov – Vejprnice 1:1 (0:0, 51. Valachovič – 77. Heller).

