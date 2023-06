„Měli jsme pár absencí, takže jsem tak nějak tušil, že to bude špatné, ale že až takhle, to jsem nečekal. Petřín nás od začátku do konce jednoznačně přehrával, zaslouženě zvítězil a mohl nám dát i více branek. My si naopak bohužel vpředu nevytvořili vůbec nic,“ uznal chotíkovský hrající trenér Petr Kučera.

KPM, 29. kolo: SK Petřín Plzeň B - FC Chotíkov 1932 6:0.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Jeho tým má však stále před posledním kolem, ve kterém doma hostí Vejprnice, tříbodový náskok před třetím béčkem Petřína. „Věřím, že se nám někteří hráči, kteří nám teď chyběli, vrátí a že to doma s Vejprnicemi zvládneme. Chceme být druzí, to je náš cíl,“ doplnil. Podobně zápas s Chotíkovem hodnotil i trenér Petřína Jaroslav Levý. „V životě jsem neviděl kluky takhle nažhavené, soupeře jsme přejeli a možná, že jsme mohli dát i více branek,“ rozplýval se lodivod.

Duelu třetího týmu tabulky se druhým předcházela celkem zajímavá předehra. Petřínští měli jako hlavní hřiště uvedenou umělku, ale zápas chtěli odehrát na velkém travnatém plácku. „Bylo sice avizováno, že v případě domluvy můžeme zápas odehrát na trávě, ale nám během týdne nikdo nevolal, takže jsme se připravovali na utkání na menší umělce. Petřín sice chtěl utkání nakonec odehrát na trávě, ale my ho odmítnutím chtěli nějakým způsobem rozhodit,“ přiznal chotíkovský kouč Kučera svůj záměr.

„Trošku mě to naštvalo, ale evidentně i hráče, kteří odehráli fantastický zápas. Rozhodnutí Chotíkova nám paradoxně prospělo,“ dodal Jaroslav Levý.

Domácí tým se radoval také v dalším utkání mezi Zručí a Nýrskem. O hubené výhře 1:0 rozhodl deset minut před koncem velezkušený kapitán zručského výběru Adam Král. „Vítězství s velmi kvalitním, leč mladým soupeřem. Asi jsme vyhráli se štěstím, ale kluci tomu šli naproti. Bojovali, dřeli a odměnou jim byly cenné tři body,“ lebedil si ostřílený trenér Zruče Jan Kraus.

„Za mě to byl remízový zápas, který jsme ale prohráli, protože jsme v závěru nepohlídali standardku. Mohli jsme ovšem v nastavení ještě vyrovnat, ale Kuba Pavlík neproměnil velkou šanci,“ hodnotil duel zkušený lodivod Nýrska Karel Kalivoda. „Ale kluky musím pochválit, zejména naše mladé hráče. Sice jsme kolo před koncem přišli o čtvrté místo, které jsme chtěli udržet, ale když to řeknu hloupě, už začínáme budovat tým na novou sezonu,“ naznačil nýrský kouč Karel Kalivoda věc, kterou teď považuje za velkou prioritu.

Prohrávali, přišli o vyloučeného hráče, přesto dokázali ukořistit tři body. Fotbalisté Vejprnic porazili soupeře z Nepomuku 4:1 a zůstávají ve hře o čtvrté místo. „První poločas nám nevyšel. Příležitosti, které jsme měli, jsme nevyužili, hodně kazili a soupeř toho dokázal využít. Vstřelil úvodní branku, my navíc šli do deseti,“ utrousil jeden z trenérů vejprnické Slavie Lukáš Paul. „Pomohl nám však gól do šatny a druhý poločas jsme zvládli na jedničku. Plnili jsme to, co jsme si řekli, a využili šance, které jsme si vytvořili. Spokojenost, smekám před celým týmem,“ dodal navýsost spokojený kormidelník.

O výhodu domácího prostředí se opřely Černice, které díky dvěma gólům v závěru utkání přetlačily Lhotu 3:1 a přerušily čtyři zápasy trvající sérii bez bodového zisku. „Chtěli jsme se doma rozloučit slušným výkonem a třemi body, a to se nám asi povedlo. Lhota byla sice více na míči, ale my se snažili hrát na brejky, což nakonec vedlo k našemu velmi cennému a důležitému vítězství. Klíčovým momentem celého utkání ale byla velká šance hostů za stavu 1:1, kterou jsme přežili,“ poznamenal trenér domácích Černic Petr Mlnařík.

„Chtěli jsme vyhrát, protože jsme věděli, že čtvrté místo je ještě k mání. Takhle se to tam ještě více zamotalo. Bohužel jsme brzy inkasovali po hrubce. Sice jsme pak vyrovnali, ale hráli jsme prostě špatně. Domácí hráli o všechno, jezdili po zadku, což na nás nakonec stačilo. V chůzi se hrát nedá,“ posteskl si trenér poraženého týmu ze Lhoty Petr Nykles.

Bezbrankovou remízou skončilo sobotní utkání mezi domácím Stříbrem a Tlumačovem. „Měli jsme tam nějaké náznaky šancí, ale ty jsme neproměnili. Trefili jsme také tyčku. I hostům jsme nabídli nějaké příležitosti, které naštěstí nedali. Postupně jsme se navíc přizpůsobili hře soupeře, byl to spíše boj. Nepomohlo nám ani domácí hřiště, které je tvrdé. Je to škoda. O účast v baráži se budeme muset porvat v posledním kole,“ procedil zklamaný Luboš Zaoral, jeden z trenérské dvojice domácího Stříbra.

Ve zbývajících zápasech 29. kola padalo málo branek. Radnice udolaly díky trefě Davida Kroce soupeře z Rapidu Plzeň 1:0, braly tři body pošesté v řadě a posunuly se na čtvrté místo. Stejným výsledkem vyhrál Tachov na hřišti Mýta a utkání mezi Staňkovem a Holýšovem přineslo remízu 1:1.

Výsledky 29. kola krajského přeboru: Petřín Plzeň B – Chotíkov 6:0 (3:0, 7., 27. a 37. z penalty Štefl, 55. a 69. Kotěšovec, 53. Škarda), Zruč – Nýrsko 1:0 (0:0, 80. A. Král), Stříbro – Tlumačov 0:0, Černice – Lhota 3:1 (1:1, 5. Milrád, 82. Petr, 85. Luzhetskyi – 38. D. Křížek), Vejprnice – Nepomuk 4:1 (1:1, 44. Rada, 50. Heller, 53. Křemenák, 59. Kouřil – 22. Skala), Staňkov – Holýšov 1:1 (0:0, 49. Šimůnek – 80. Šperl), Radnice – Rapid Plzeň 1:0 (1:0, 28. Kroc), Mýto – Tachov 0:1 (0:1, 6. Nieves).

