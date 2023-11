„Kluky musím pochválit, hráli dobře. Ale místo toho, abychom utkání vyhráli čtyři pět nula, spoustu šancí jsme zahodili a nakonec se v posledních třech minutách ještě strachovali o výsledek,“ doplnil ke svému hodnocení. „Chtěli jsme tento zápas zvládnout a Petřín za sebou nechat, bohužel jsme v tomto utkání nebyli lepším týmem a domácí zcela zaslouženě zvítězili,“ uznal trenér Vejprnic Lukáš Paul, v jehož slovech bylo cítit zklamání.

Plzeňský Rapid zdolal Holýšov a dostal se na druhé místo

Aby ne, když zaváhání jeho týmu využilo nejen béčko Petřína, ale také Rapid Plzeň, který v souboji třetího týmu tabulky se čtvrtým zdolal na domácím hřišti Holýšov 3:2. „Řekl bych, že jsme vyhráli naprosto zaslouženě. Bohužel soupeře, který mě na to, že je v tabulce čtvrtý, malinko zklamal, jsme díky penaltě pustili zbytečně do hry. Ale celkově jsme byli lepší, vyhráli jsme a jsme spokojení,“ uvedl jeden z trojice trenérů Rapidu, padesátiletý Pavel Šimsa.

Třetí vítězství v řadě si po změně trenérů na své konto připsala Lhota, která po Zruči a Kaznějovu porazila i trápící se Stříbro. A to vysoko 8:1. „Kluci skvěle dodržovali systém, který jsme nastavili s Martinem Vargou. Presink a aktivní hra na Stříbro platila. Mohli jsme vyhrát i větším rozdílem, ale pak jsme už příliš vymýšleli. Každopádně jsme rádi, že se prosadili útočníci a zahráli si také mladí kluci. Důležité jsou zároveň další tři body,“ lebedil si Václav Bezdička, trenérský parťák nového kouče Vargy. Čtyři branky vítězného celku vstřelil zkušený David Křížek, hattrickem se blýskl jeho kolega Jan Peterka.

Robstav ztratil dvougólový náskok, s béčkem pražské Dukly doma jen remizoval

Tři body před svými fanoušky oslavil i Chotíkov, který díky vlastní brance soupeře zdolal Horní Břízu tím nejtěsnějším možným rozdílem. Jediný gól utkání padl v 83. minutě, kdy ostrý centr domácího Jakuba Humla hlavou nadzvedl do vlastní sítě Stanislav Rous. „V prvním poločase nás ovšem Horní Bříza neskutečně mačkala, my měli velké problémy, ale nějak se štěstím jsme to ustáli,“ konstatoval sportovně hrající trenér Chotíkova Petr Kučera.

„Ve druhé půli jsme se malinko zlepšili, vyrovnali hru, ale do šancí jsme se pořád moc nedostávali. Nakonec rozhodla šťastná vlastní branka soupeře. Pro nás nesmírně cenné tři body, pro soupeře krutá prohra,“ dodal.

Čekání na výhru pokračuje. Klatovští fotbalisté s Doubravkou vyválčili jen bod

„Je to už ubíjející. Každý nám po zápase říká, že hrajeme pěkný fotbal, ale doplácíme na koncovku,“ žehral kouč hostující Horní Břízy Michal Kubice. „V prvním poločase jsme byli jednoznačně lepší, měli tlak, šance, ale nedokázali jsme se prosadit. Ve druhé půli jsme přestali být aktivní a nakonec na to doplatili, i když velmi smolně,“ pokrčil čtyřicetiletý Kubice rameny.

Kaznějov zahodil penaltu, hrál v deseti, ale bere cenný bod

Dělbou bodů skončilo utkání mezi Nepomukem a nováčkem z Kaznějova. Domácí tým sice vedl, přežil penaltu a zápas dohrával proti deseti hráčům, ale nakonec bral jen bod za remízu 1:1. A trenéři se shodli, že plichta je spravedlivá.

OHLASY Z DIVIZE: Rokycany schytaly v Sokolově bůra, béčko Jiskry doma uspělo

„Věděli jsme, že Kaznějov na venkovních hřištích hraje dobře, což se potvrdilo. Hostům se povedl vstup do zápasu, pak se hra vyrovnala a my jsme se ujali vedení. Po pauze zase začal Kaznějov aktivně, nedal penaltu. Hosté hráli znovu celkem nedisciplinovaně a dohrávali v deseti. Přesto se jim povedlo ze standardky vyrovnat. My jsme ještě potom mohli rozhodnout, ale jinak to byl remízový zápas,“ nechal se po utkání slyšet nepomucký kormidelník Josef Viktora. „Myslím si, že herně jsme byli lepší, ale bod určitě bereme. I proto, že jsme prohrávali, nedali penaltu a vyrovnali jsme až ve chvíli, kdy jsme hráli bez vyloučeného Tichého,“ komentoval kouč Kaznějova Vladimír Pitlík.

FK Bohemia Kaznějov (na archivním snímku fotbalisté ve žlutých dresech).Zdroj: Martin Zeman

Atraktivní okresní derby mezi fotbalisty radnického Sokola a Mýtem vyhráli domácí fotbalisté těsně 3:2. „Klasické derby plné emocí, byl to celkem vyrovnaný zápas. Asi by utkání slušela spíše remíza, ale nakonec jsme brali tři body a výhry, která byla asi šťastná, si moc vážíme,“ svěřil se radnický gólman Jakub Volák, který v dresu Radnice odchytal vůbec poslední domácí zápas. Od zimy totiž bude působit v Dobřanech, kde se svou rodinou bydlí.

Ve zbývajících zápasech předposledního kola porazilo Nýrsko v azylu v Domažlicích trápící se Zruč 3:0 a utkání mezi Košutkou a Černicemi, které hostila umělá tráva v Plzni na Bolevci, skončilo po remíze 1:1 dělbou bodů.

Výsledky 14. kola krajského přeboru: Košutka Plzeň – Sokol Černice 1:1 (1:0, 44. Adam – 49. Toman), Lhota – Baník Stříbro 8:1 (5:0, 29., 44., 47. a 57. Křížek, 5., 20. a 53. Peterka, 11. Švehla z penalty – 66. Gontkovič), Nepomuk – Bohemia Kaznějov 1:1 (1:0, 45. Kašpar – 81. Vinkler), Nýrsko – Zruč 3:0 (2:0, 20. Varga, 38. Vávra, 73. Taušek), Petřín Plzeň B – Slavia Vejprnice 2:1 (1:0, 10. Tětek, 50. Tříska – 88. Csambal), Rapid Plzeň – Holýšov 3:2 (2:0, 9. Klekner, 24. Kadlec, 79. Koranda – 54. z penalty Manowetz, 85. Šperl), Chotíkov – Horní Bříza 1:0 (0:0, 83. Huml), Radnice – Mýto 3:2 (1:1, 44. Huttr, 67. David Kroc, 72. Brož – 27. a 64. Hatina).

