Třetiligové derby ovládlo béčko Viktorie, Jiskře zlomily vaz dvě trefy Haška

„Po patnácti minutách to bylo 2:0 a bylo rozhodnuto. Výkon Černic byl hodně slabý, mohlo to skončit ještě větším rozdílem. Už se pak zápas jen dohrával, hosté rezignovali,“ okomentoval jeden z trenérské trojice Rapidu kanonádu s Černicemi. „Byl to pak už takový přátelák, s krajským přeborem to nemělo nic moc společného. Výsledek je to pro nás pěkný, ale teď se musíme připravit na mnohem těžší soupeře, kteří nás čekají,“ nepřeceňuje kouč výhru.

Přesvědčivou výhru kalí zranění fotbalisty Petřína

Hladké tři body si do tabulky připsala také rezerva plzeňského Petřína, která vyhrála ve Lhotě jasně 6:2. „Čtyřicet minut mělo utkání opravdu grády. Byli jsme o něco lepší, ale domácí složili hodně zkušený tým a byli na nás dobře připravení,“ uznal trenér plzeňského Petřína Radek Vodrážka.

Fotbalisté TJ Sokol Lhota (žlutí), archivní snímek.Zdroj: Deník/Filip Nekola

Zlom nastal až v závěru úvodního dějství, kdy se v rozmezí dvou minut trefili Dan Vodrážka s kapitánem Jakubem Tětkem. Domácí Kohout navíc viděl od rozhodčího červenou kartu. „Pak už bylo rozhodnuto,“ tvrdil kouč hostujícího mužstva. „Nepříjemné je, že si Pepa Hájek odnesl po šlapáku zlomeninu zánártní kůstky a bude tak nějakou dobu chybět,“ litoval Vodrážka.

Holýšov uspěl, v azylu ve Stodě přehrál soupeře ze Zruče

Druhé vítězství za sebou zaznamenali fotbalisté Holýšova, kteří v azylu ve Stodě porazili Zruč jasně 3:0. „Začali jsme dobře, dali brzy branku, ale v první půli to z naší strany nebylo ono, výkon byl takový mdlý,“ připustil zkušený trenér Holýšova Milan Dejmek. „Po změně stran jsme se zlepšili a proměnili dvě šance. Naopak soupeře, pokud si dobře pamatuji, jsme do ničeho vážnějšího nepustili. Podle mého názoru zasloužená výhra,“ měl jasno. Dejmek zároveň vysvětlil, proč jeho mužstvo nehraje domácí zápasy v Holýšově.

Fotbalisté Holýšova (modří) porazili Zruč - archivní snímek.Zdroj: Miroslav Dolejš

„Probíhá u nás rekonstrukce kabin, které byly v dezolátním stavu. Aktuálně se u nás nedá převlékat ani sprchovat. Je to nepříjemnost, každé utkání teď vlastně hrajeme venku, ale musíme to zvládnout,“ vysvětlil kouč s tím, že rekonstrukce by měla trvat do konce září. Pak se Holýšov vrátí domů.

K utkání se pro Deník vyjádřil také kouč Zruče Jan Kraus. A do řeči mu moc nebylo. „Jsem neskutečně zklamaný. Především z toho, jak jsme laxní a nezodpovědní. Kluci vypadají, jako by je to teď vůbec nezajímalo. S takovým fotbalem nemáme šanci uspět,“ zlobil se osmapadesátiletý trenér.

Robstav sestřelil béčko Slavie, hattrickem se blýskl Senegalec Sow

Derby pro Kaznějov. O výhře Bohemie rozhodl Vondráček

Nečekanou, ale velmi cennou výhru 1:0 slaví v táboře nováčka z Kaznějova. Bohemia porazila v sobotním derby domácí tým z Horní Břízy díky trefě Martina Vondráčka. „Velmi bojovný zápas, ve kterém jsme byli podle mě fotbalovějším týmem. Ve druhé půli už nám trošku docházely síly, takže nás domácí na dvacet minut hodně zamkli, ale vytvořili si jedinou šanci. Naopak tím, jak to otevřeli a hnali se za vyrovnáním, jsme se dostávali do brejků my, ale druhou branku jsme bohužel nepřidali,“ mrzelo trenéra Kaznějova Vladimíra Pitlíka.

FK Bohemia Kaznějov (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech).Zdroj: Martin Zeman

„Ale vzhledem k tomu, že jsme byli vpředu nebezpečnější, považuji naše vítězství za zasloužené,“ doplnil kouč kaznějovského mužstva. „Pro nás smolné utkání, zápas blbec. I kdybychom hráli dalších 90 minut, gól bychom nedali. V prvním poločase jsme hráli strašně, ve druhé půli jsme se zlepšili. Hosté ale dobře bránili a šli si více za výhrou,“ uvedl trenér Horní Břízy Michal Kubice.

Vejprnice v předehrávce zdolaly Mýto a drží neporazitelnost. Co trenéra mrzelo?

Ve zbývajících zápasech 5. kola přeboru vyhrály Vejprnice (s Mýtem 2:1), Radnice (s Nepomukem 3:2) a Chotíkov (s Baníkem Stříbro 2:0). Duel mezi Nýrskem a Košutkou skončil smírně 2:2. Okula přitom prohrávala už o dva góly.

Výsledky 5. kola krajského přeboru: Vejprnice – Mýto 2:1 (1:0, 27. Bayer, 75. Csambal – 90+3. Štych), Rapid Plzeň – Černice 11:1 (4:0, 49., 71. a 75. Koranda, 11. a 69. Ledvina, 34. a 54. M. Fikrle, 65. a 74. Křen, 16. Klekner, 43. Drtil – 59. Pipaš), Sokol Lhota – Petřín Plzeň B 2:6 (1:2, 26. Vlček, 58. Peterka – 41. a 49. Tětek, 24. Provod, 40. D. Vodrážka, 52. Vanc, 61. Brandner), Horní Bříza – Kaznějov 0:1 (0:1, 33. M. Vondráček), Holýšov – Zruč 3:0 (2:0, 25. Hájek, 42. Křeš, 80. Šperl), Radnice – Nepomuk 3:2 (2:2, 6. z penalty, 13. z penalty a 68. Kroc – 25. Nový, 40. Kašpar), Chotíkov – Stříbro 2:0 (0:0, 42. Kučera, 72. Prais), Nýrsko – Košutka 2:2 (0:1, 79. Martin Bastl, 90+1. Miroslav Bastl – 20. Pečenka, 68. Macht z penalty).

