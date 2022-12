Fotbalisté SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) remizovali v přípravném utkání s kombinovaným týmem béčka a staršího dorostu Viktorie Plzeň 3:3.Zdroj: David Koranda

„Budeme něco dělat, abychom neztloustli,“ smál se v povídání pro Deník zkušený kormidelník. „Pak si dáme dvoutýdenní volno, ale mezi svátky zase začneme, protože hned 4. ledna hrajeme přípravné utkání s Viktorkou Plzeň a chceme být alespoň trošku připraveni,“ vysvětlil trenér, jemuž v zápase proti mladíkům Viktorie udělali radost také dorostenci, kteří do hry zasáhli. „Nekazili to, naopak. Odehráli velmi solidní zápas,“ liboval si Radek Vodrážka.

K šestigólové přestřelce se vyjádřil také kouč Viktorie Plzeň Josef Parlásek. „Hráli především kluci z U19, protože jsme chtěli vědět, koho případně zapojit k béčku do zimní přípravy. Za mě to byl velice dobrý zápas, který nám přinesl přesně to, co jsme od něj očekávali,“ pochvaloval si mladý lodivod.

