/VIDEOZÁZNAM, OHLASY/ Fotbalisté TJ Sokol Lhota remizovali v úterní dohrávce 22. kola krajského přeboru na domácím hřišti s Tachovem 1:1 a jistému vítězi soutěže připravili teprve druhou bodovou ztrátu v letošní sezoně. Lhotu poslal do vedení už ve 4. minutě Jiří Eliášek, ale ještě do poločasu srovnal po rychlé a pohledné akci Venezuelan Nieves.

FK Tachov vs. TJ Sokol Lhota (archivní snímek). | Foto: Jan Vydra

V první minutě nastavení hosté z perfektně zahrané standardní situace dokonce vstřelili i druhou branku, ale ta nebyla uznána z důvodu zdviženého praporku rozhodčího na lajně, který mával ofsajd. Nutno dodat, že z dostupných záznamů se o postavení mimo hru nejednalo. Na každý pád: body se po remíze 1:1 dělily.

Situace před druhým gólem Tachova v nastavení úterní dohrávky ve Lhotě. Brankovou radost ovšem zastavil zdvižený praporek pomezního na lajně.Zdroj: tvcom.cz

22. kolo: TJ Sokol Lhota - FK Tachov 1:1

„Před zápasem jsme měl trošku obavy, protože nám při rozcvičce bohužel vypadli další dva hráči, ale i tak jsme chtěli na domácím hřišti bodovat. Jsem rád, že se nám to nakonec povedlo a kluky musím pochválit, protože si to za bojovnost a přístup k utkání zasloužili. V prvním poločase se hrál vyrovnaný fotbal, my si vytvořili tři velké šance, ale dali jsme jen jednu branku. Ve druhé půli nás soupeř, který byl více na balonu, zmáčkl, ale přestáli jsme to a máme bod," hodnotil utkání pro Deník trenér Lhoty Petr Nykles.

„Bojovný zápas, ve kterém jsme dali příležitost některým klukům, kteří obvykle tolik nehrají. Domácí hráli dlouhé balony, my naopak chtěli kombinovat, ale na malém hřišti, které ve Lhotě je, nám to příliš nešlo. Celkově asi spravedlivá remíza, ale mrzí mě neuznaný gól v nastavení kvůli údajnému ofsajdu, který ale podle mého názoru nebyl ani náhodou," uvedl malinkou chvíli po zápase naštvaný trenér FK Tachov Jaroslav Pták.

Poločas: 1:1. Branky: 4. Eliášek - 35. Nieves. Rozhodčí: Pena - Sirový, Sladký. ŽK: 3:2 (82. Výškrabka, 85. Adlt, 90+1. Vlček - 90+1. Šuranský, 90+2. Hudec). Diváci: 69. Hřiště: Lhota. Sestava TJ Sokol Lhota: Bláha - Nejdl, D. Křížek (90+1. Humeník), V. Suda, Vlček, P. Suda, Kotrnoch, Sulek, Eliášek (76. Jaroušek), Švehla (53. Adlt), Výškrabka. Trenér: P. Nykles. Sestava FK Tachov: Langr - Sloup (58. Šuranský), Mráz (76. Landrgott), Viterna, Lanfranchi, Hudec, Nieves (58. Habart), Vejvoda, Šroub, Sláma, Braun. Trenér: J. Pták.

