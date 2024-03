OBRAZEM: Sedmnáctka fotbalového Petřína přivezla z Písku všechny tři body

/FOTOGALERIE/ Béčko plzeňského Petřína do sedmnácti let (U16) zvládlo vstup do jarní fáze České divize dorostu U17 na jedničku. V sobotním utkání totiž na umělé trávě Burketova porazilo domácí Písek 3:2, když o svém vítězství Plzeňští rozhodli už v prvním poločase.

Česká divize dorostu U17, skupina A (17. kolo): FC Písek - SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) 2:3 (0:3). | Foto: Jan Škrle